El València Basket convertix la seua quarta Lliga femenina en un rècord d’afició: 7.647 espectadors en el Roig Arena
L’equip femení taronja va conquistar la Lliga Femenina Endesa contra el Casademont Saragossa amb una cistella sobre la botzina d’Yvonne Anderson i va firmar la millor entrada de la seua història com a local
El València Basket femení va alçar, este diumenge, més que una lliga. L’equip de Rubén Burgos va conquistar el seu quart títol consecutiu de la Lliga Femenina Endesa després d’imposar-se al Casademont Saragossa per 68-67 en el segon partit de la final, però ho va fer, a més, en una jornada històrica per al club: 7.647 espectadors van omplir el Roig Arena, la millor assistència registrada en un partit com a local de l’equip femení taronja. L’equip aragonés, espentat també per prop de 600 aficionats desplaçats, va fregar l’opció de forçar el tercer partit de la sèrie, però el Roig Arena va acabar impulsant la remuntada taronja.
Fins ara, la millor entrada en un partit del sènior femení del València Basket es va donar en la final de la Lliga en 2024, quan 7.573 persones van acudir al partit de la final de la Lliga contra el Perfumerías Avenida en el qual l’equip taronja va conquistar també el trofeu
El desenllaç va ser de pel·lícula. Amb el marcador en contra i a penes 12,4 segons per jugar-se, València Basket va disposar de l’última possessió. Yvonne Anderson va assumir la responsabilitat i va anotar sobre la botzina la cistella que va segellar el 68-67, el 2-0 en la final i una lliga més per al palmarés taronja.
La final també va deixar un altre nom propi: Raquel Carrera, nomenada MVP de l’eliminatòria. La interior gallega va acabar el partit amb 22 de valoració, nou rebots, set punts, tres assistències i dos recuperacions en 36 minuts, abans d’afrontar la seua primera experiència en la WNBA amb les New York Liberty.
Amb este triomf, València Basket encadena quatre lligues femenines consecutives i eleva a onze títols en sis anys la collita d’un bloc que el club mateix definix ja com a “llegenda”. Però la imatge del matí no va ser només la del trofeu, ni la d’Anderson celebrant la seua cistella decisiva: va ser la d’un Roig Arena amb 7.647 persones certificant que el creixement del bàsquet femení taronja també es mesura des de la graderia.
De rècord en rècord
Cal recordar que el Roig Arena va registrar contra el Panathinaikos, en el quint partit del play-off, el seu primer ple de la història, amb 15.600 espectadors, confirmant que el nou recinte ha convertit el València Basket en un projecte amb una altra escala competitiva, social i empresarial. L’assistència contra el Panathinaikos suposa un nou sostre per a un recinte que ja havia mostrat des de l’inici la seua capacitat d’arrossegament. A l’octubre, l’estrena lliguera del Roig Arena en ACB va reunir 14.818 espectadors en el València Basket-Barça, una xifra que ja va ser rècord per al debut d’un pavelló en la Lliga Endesa i que va superar de llarg les marques anteriors.
