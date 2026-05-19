El Consell nomena Román Ceballos president d’À Punt
L’ex-director general de Treball de la Generalitat amb Zaplana i Camps assumix el càrrec sense experiència en el sector audiovisual, encara que va participar com a expert laboral en l’ERO de l’antiga Canal 9
El Ple del Consell ha aprovat, este dimarts, el nomenament de Román Ceballos, exdirector general de Treball i Seguretat Laboral de la Generalitat en temps d’Eduardo Zaplana i Francisco Camps, com a nou president del Consell d’Administració de la Corporació Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), per a cobrir la vacant que va deixar Vicente Ordaz quan va ser nomenat secretari autonòmic de Comunicació en el Govern de Juanfran Pérez Llorca.
El nomenament s’ha efectuat després que el Ple de les Corts ho acordara a finals del mes passat amb majoria absoluta de PP i Vox, després de no prosperar la majoria de tres quints en la primera votació. Ceballos va ser el candidat presentat pel PP i l’únic que es va registrar.
El portaveu del Consell, Miguel Barrachina, ha destacat la “dilatada i exitosa experiència, tant pública com privada”, del nou conseller d’À Punt, al mateix temps que ha agraït a Ordaz el “temps servit” en el Consell d’Administració de la radiotelevisió pública valenciana.
Román Ceballos va ser director general de Treball i Seguretat Laboral, secretari autonòmic de Formació i Ocupació, director general del Servici Valencià d’Ocupació i Formació (SERVEF) i, fora de la Generalitat, director de l’Àrea Laboral de KPMG Abogados a la Comunitat Valenciana.
Quan ocupava este últim lloc, l’Administració del PP va recórrer a ell en un moment complicat, com el tancament de l’antiga Canal 9. Ceballos va participar en processos de reestructuració laboral d’entitats públiques, inclosa RTVV, segons explica ell mateix en el seu currículum.
Llicenciat en Ciències del Treball, Graduat Social i diplomat en Relacions Laborals per la Universitat de València, va ser vicepresident de la Comissió de Seguretat i Salut en el Treball de la Comunitat, membre de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, membre del Comité Econòmic i Social (CES) i patró de la Fundació Desenrotllament i Innovació.
A més, va ocupar el càrrec de president del Patronat de la Fundació per a la Solució Extrajudicial de Conflictes Laborals i va exercir com a president de la Fundació Nacional per a la Prevenció de Riscos Laborals durant huit anys.
Presidència de les Corts va fixar un termini fins al 30 de març perquè els grups parlamentaris presentaren els seus candidats a ocupar la vacant en el Consell de la CACVSA que va deixar Ordaz quan va ser nomenat fa uns mesos secretari autonòmic de Comunicació del Consell que presidix Juanfran Pérez Llorca.
Tot este procés es va produir després que el secretari del Consell d’Administració de la CACVSA requerira formalment a les Corts en un escrit perquè, a “la màxima brevetat possible”, procedira a la designació i al nomenament d’un nou membre, a fi de restablir “la plena operativitat de l’òrgan d’administració” de la radiotelevisió pública.
El PP va registrar la candidatura de Ceballos, mentres que Compromís i el PSPV no van presentar candidat i van assenyalar que qualsevol proposta dels dos grups no tenia “cap mena de possibilitat d’eixir”.
D’altra banda, el Consell ha aprovat el cessament a petició pròpia de Javier Zaragosí com a director general de Relacions Institucionals de la Vicepresidència Tercera i Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures, Territori i de la Recuperació, a qui li agraïx el “temps servit”, i el nomenament en el seu lloc de M. Isabel Peiró, graduada en Turisme i doctora en Economia Internacional i Turisme per la UV, amb “dilatada experiència en l’àmbit de la innovació”.
