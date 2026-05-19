El Consorci de Residus (COR) revisa a la baixa la taxa del fem per a ajustar-la al cost real del servici
L’entitat que tracta les deixalles de la Costera, la Canal, la Vall d’Albaida, la Safor i la Vall d’Aiora ha detectat “desajustaments tècnics estructurals” en les previsions econòmiques
El president, Elio Cabanes, vol impulsar un model de gestió “més transparent, equilibrat i ajustat a la realitat del servici”
Enmig d’un escenari d’increment dràstic del rebut municipal de l’arreplega del fem per la necessitat d’adaptar-se al nou marc normatiu en matèria d’arreplega selectiva, el Consorci de Residus V5-COR revisarà a la baixa la taxa de tractament que gira als domicilis i negocis de les comarques de la Safor, la Vall d’Albaida, la Costera, la Canal de Navarrés i la Vall de Cofrents-Aiora, amb l’objectiu d’ajustar-la al cost real del servici de tractament de les restes que es presta en les cinc comarques.
L’ordenança fiscal aprovada pel COR per a este 2026 va situar provisionalment l’import del rebut en 125 euros (18 € més que l’any passat), una pujada mitjana del 17 % a conseqüència de l’increment dels costos.
La mesura adoptada ara pel Consorci de Residus, però, partix d’una revisió tècnica i econòmica impulsada pel seu president, Elio Cabanes, dins de la línia de treball orientada a millorar la gestió, optimitzar els recursos públics i garantir que la ciutadania pague únicament pel cost real del servici.
Després d’analitzar en profunditat l’estructura de costos i ingressos aplicada durant els últims exercicis, el Consorci ha detectat “desajustaments tècnics estructurals” en els càlculs de les previsions pressupostàries, que han provocat que els imports previstos se situaren sistemàticament per damunt de les necessitats reals del servici, fet que generaria un increment continuat dels romanents de tresoreria.
“S’ha fet una revisió exhaustiva de l’estructura econòmica de la taxa i hem comprovat que hi havia previsions calculades a l’alça que no s’ajustaven amb exactitud al cost efectiu del tractament de residus”, ha explicat Cabanes.
El president del V5-COR ha subratllat que esta revisió respon a una manera d’entendre la gestió pública “basada en la responsabilitat, el rigor i l’eficiència”. “La llei obliga a repercutir el cost real de les operacions de gestió de residus perquè les taxes no siguen deficitàries, però també deixa clar que no poden excedir el cost efectiu del servici. I ací és a on estem actuant”, ha assenyalat.
Desglossament i actualització de gastos
En este sentit, Cabanes ha remarcat que mantindre imports superiors als necessaris “no tindria sentit des del punt de vista tècnic ni des del compromís que hem de tindre amb la ciutadania”.
“De la mateixa manera que seria perjudicial cobrar per davall del cost real, perquè posaria en risc la qualitat i la viabilitat del servici, també ho és repercutir una càrrega econòmica que no es correspon amb la realitat”, ha defés.
Per això, el Consorci iniciarà ara el procés de desglossament i d’actualització de gastos i ingressos per a recalcular la taxa i adaptar-la de manera més precisa a les necessitats reals del servici. Una mesura que permetrà continuar garantint un sistema de tractament de residus eficient, sostenible i econòmicament equilibrat.
“La prioritat d’esta presidència és clara: millorar la gestió, optimitzar cada recurs i assegurar que ni un euro de més isca de la butxaca dels veïns i veïnes de les nostres comarques”, ha conclòs Elio Cabanes.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
- La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
- Camps no es guarda res i habilita una seu física per a disputar el lideratge del PPCV a Llorca