Consell de Ministres
Espanya estrena una nova estratègia nacional amb més de 8.000 milions d’euros per a accelerar la innovació científica i tecnològica
La ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, ha presentat els principals eixos d’este nou programa estratègic que ha aprovat este dimarts el Consell de Ministres
Valentina Raffio
El Consell de Ministres ha aprovat, este dimarts, la nova estratègia nacional de deep tech per a accelerar la innovació científica i tecnològica a Espanya. Segons ha explicat la ministra de Ciència i Innovació, Diana Morant, este programa preveu el desplegament de fins a 8.000 milions d’euros entre ara i el 2030 per a fomentar el desenrotllament de totes aquelles idees científiques disruptives que, en cas de no secundar-se, corren el risc de quedar-se en un calaix. El Govern afirma que esta iniciativa servirà tant per a fomentar les universitats i els centres d’investigació públics en els quals es genera coneixement com, a més, totes aquelles empreses que sorgixen d’este ecosistema i que busquen portar estes idees dels laboratoris a la pràctica. “Este programa permetrà situar Espanya a l’avantguarda no només en investigació, sinó en desenrotllament, fabricació i aplicació de la tecnologia més capdavantera”, ha afirmat Morant.
L’estratègia consta d’un total de tres grans eixos. El primer se centra a reforçar les capacitats científiques i tecnològiques. La segona, a enfortir el teixit empresarial des de la investigació fins al mercat. I la tercera, a construir un ecosistema coordinat entre administracions públiques, centres d’investigació i empreses. Segons ha explicat Morant, el 80 % dels fons desplegats s’enfocaran a donar suport a empreses de l’àmbit científic que aposten pel desenrotllament de tecnologies capdavanteres en “àmbits estratègics” com la intel·ligència artificial, la computació quàntica, la biotecnologia, la robòtica avançada, els nous materials, els semiconductors, les ciències espacials i les energies netes. “Volem donar suport a idees que semblen ciència-ficció fins que es convertixen en realitat”, ha afirmat la ministra.
Fa anys que la comunitat científica espanyola denuncia la falta de fons per a desenrotllar tecnologies científiques capdavanteres i, sobretot, portar-les de l’acadèmia al mercat. De fet, fins ara, entre els especialistes s’ha parlat de l’anomenada “vall de la mort” a on cauen totes aquelles idees amb un gran potencial que, a causa de la falta de fons, mai s’han arribat a desenrotllar del tot. “Volem acompanyar l’anhel dels científics espanyols per a dur a terme les seues idees. I ho farem tant a través d’instruments d’inversió directa que ja existixen com d’uns altres que crearem a partir d’este programa”, ha afegit Morant durant la presentació d’esta iniciativa que ha definit com a “estratègica” per al futur del país.
