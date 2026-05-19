Automoció
Ford Almussafes: entre el “Bronco valencià” i la convivència amb Geely
La companyia de l’oval anuncia el nou model per a la planta valenciana, que desperta l’interés del fabricant xinés
Ford ha anunciat este dilluns el seu secret més ben guardat durant dos anys: el model multienergia que fabricarà des d’Almussafes per a tot Europa. En 2022, la planta valenciana va aconseguir avançar l’alemanya de Saarlouis en la competició per quedar-se el nou model. L’anunci d’este “Bronco valencià” arriba en un moment en el qual la factoria valenciana ha sigut objecte de desig per a altres fabricants, com la xinesa Geely.
Com ja va avançar este diari fa unes setmanes, el fabricant xinés hauria posat els seus ulls en la nau Body 3 de la fàbrica de la Ribera, en desús després del cessament de producció de models clau com el Ford Mondeo i el Ford S-Max. La intenció de Geely seria fabricar de manera independent sense compartir cadena de muntatge amb la multinacional americana.
Preguntats al respecte, des de Ford van assenyalar llavors a este diari que “no comentem sobre especulacions”. “Estem en converses amb moltes empreses sobre diversos temes, cosa que forma part del curs habitual dels negocis. A vegades fructifiquen i a vegades no”, van dir.
Cal recordar que, en l’actualitat, el model Ford Kuga és l’únic vehicle que es munta a Almussafes, amb la seua producció repartida principalment entre Body 2 i part de Body 1. L’arribada del fabricant xinés podria suposar una convivència conjunta de les dos firmes.
No seria un cas únic. El desembre de 2025, Ford va anunciar una aliança estratègica amb el Grup Renault com a primer pas per a accelerar la seua transformació europea. L’acord preveu desenrotllar conjuntament dos vehicles elèctrics de la marca estatunidenca sobre la plataforma Ampere de la francesa que arribaran als concessionaris en 2028 i que es fabricaran en plantes franceses.
Encara que Ford no ha fet al·lusió al fabricador xinés en el seu anunci d’este dilluns, sí que destaca que les aliances estratègiques (ja en té amb Renault i Volkswagen) “són fonamentals per a la forma en què Ford competix a Europa, accelerant el desenrotllament, desbloquejant l’expansió i impulsant el valor tant en el segment comercial com en el de turismes. Al combinar l’experiència, la presència industrial i la base de proveïdors de Ford i els seus socis, els dos obtenen l’eficiència, la competitivitat i l’abast de fabricació necessaris per a triomfar en una de les regions més competitives del món”.
Des de Ford recorden les paraules del seu president europeu, Jim Baumbick: “No són només acords. Són ferramentes estratègiques”. “Ens associem amb els millors per a moure’ns amb velocitat i a escala, i ens obsessionem amb el producte per a oferir vehicles apassionants i inequívocament Ford”. Baumbick va visitar la planta valenciana el passat 23 d’abril, una factoria que el directiu va considerar una plaça “clau” per a Ford Europa.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
- La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
- Camps no es guarda res i habilita una seu física per a disputar el lideratge del PPCV a Llorca