Huelga profesoresSubidas sueldo docentesSueldo actual profesoresAeropuerto Nino BravoNuevo FordValencia Basket horarioMotorista fallecidoValencia CF Europa
L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027

La taula de diàleg continua oberta a la incorporació d’altres forces progressistes i moviments socials del municipi

Paco Soriano (Moviment Sumar), Boro Bonet (Podem PV), Pura Peris (Els Verds), Germán López-Guitián (+Acció Ciutadana) i José Lorente (Esquerra Unida) / Levante-EMV

Laura Florentino

L’Eliana

Ciutadania i representants de diferents forces progressistes de l’Eliana han iniciat contactes per a impulsar una candidatura unitària d’esquerres amb vista a les eleccions municipals de 2027.

En una primera reunió que va tindre lloc el 18 de maig de 2026 van participar representants locals d’Esquerra Unida, Els Verds i Moviment Sumar, al costat del representant intercomarcal de Podem País Valencià i membres del col·lectiu ciutadà +Acció Ciutadana.

La trobada va servir per a constituir una taula de diàleg destinada a explorar acords que permeten concórrer de manera conjunta als pròxims comicis municipals, en un espai polític situat a l’esquerra del PSOE. Tant les organitzacions polítiques com el col·lectiu ciutadà havien mostrat des de principis d’any el seu interés a obrir este procés d’unitat.

Durant la reunió, les formacions participants van coincidir en la voluntat d’avançar cap a un acord abans de l’estiu. Les parts implicades han anunciat, a més, la celebració de més reunions de treball per a abordar els diferents aspectes organitzatius i programàtics d’una possible candidatura conjunta. La taula de diàleg, segons van assenyalar, continua oberta a la incorporació d’altres forces progressistes i moviments socials de l’Eliana.

