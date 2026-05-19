Política
L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
La taula de diàleg continua oberta a la incorporació d’altres forces progressistes i moviments socials del municipi
Ciutadania i representants de diferents forces progressistes de l’Eliana han iniciat contactes per a impulsar una candidatura unitària d’esquerres amb vista a les eleccions municipals de 2027.
En una primera reunió que va tindre lloc el 18 de maig de 2026 van participar representants locals d’Esquerra Unida, Els Verds i Moviment Sumar, al costat del representant intercomarcal de Podem País Valencià i membres del col·lectiu ciutadà +Acció Ciutadana.
La trobada va servir per a constituir una taula de diàleg destinada a explorar acords que permeten concórrer de manera conjunta als pròxims comicis municipals, en un espai polític situat a l’esquerra del PSOE. Tant les organitzacions polítiques com el col·lectiu ciutadà havien mostrat des de principis d’any el seu interés a obrir este procés d’unitat.
Durant la reunió, les formacions participants van coincidir en la voluntat d’avançar cap a un acord abans de l’estiu. Les parts implicades han anunciat, a més, la celebració de més reunions de treball per a abordar els diferents aspectes organitzatius i programàtics d’una possible candidatura conjunta. La taula de diàleg, segons van assenyalar, continua oberta a la incorporació d’altres forces progressistes i moviments socials de l’Eliana.
