Pla de xoc policial per a combatre la violència a la Roqueta
Veïns i subdelegació del Govern mantenen una reunió per a fixar un full de ruta amb el qual dissuadir els aparcadors de cotxes que delinquixen en el barri. Entre altres mesures s’ha parlat de reforçar la presència dels agents, impulsar l’ús d’AlertCops, repintar l’estacionament regulat i instal·lar càmeres
Els representants de l’associació veïnal de la Roqueta van mantindre ahir una reunió de dos hores amb el subdelegat de Govern a València, José Rodríguez Jurado, i, en l’últim tram, amb la delegada, Pilar Bernabé, que va arribar d’un altre compromís per a assistir a la trobada amb uns veïns que fa mesos que denuncien la violència creixent en el seu barri.
Com ha contat Levante-EMV, els residents de la Roqueta fa mesos que observen una escalada de la delinqüència, de la qual responsabilitzen una vintena d’aparcadors de cotxes amb edats compreses entre els 20 i els 35 anys. Este grup d’hòmens coacciona els veïns perquè paguen per aparcar al costat de les seues cases, roben a turistes i han arribat a agredir persones majors o dependents del comerç local.
L’última denúncia l’han feta els sanitaris del consultori auxiliar del barri, que a les vesprades han de tancar-se amb clau perquè estos aparcadors de cotxes acudixen al centre i exigixen receptes de medicaments que alteren el sistema nerviós. Els sanitaris han tingut ja alguns altercats i s’han vist obligats a telefonar a la Policia.
Així, després de la queixa reiterada dels veïns i el renou mediàtic dels últims dies, el subdelegat i agents de la Policia Nacional es van asseure amb els representants del col·lectiu veïnal per a treballar en un pla de xoc que dissuadisca els aparcadors de cotxes de continuar operant irregularment i, d’esta manera, erradicar la delinqüència del barri. El pla consta de cinc punts.
Per a començar, la Policia Nacional reforçarà la seua presència en la zona per a dissuadir estos aparcadors de cotxes. Encara que la seua competència és limitada i poc pot fer sobre l’exercici d’aparcar cotxes –el pagament d’un euro pot considerar-se almoina i els agents no estan capacitats per a actuar-hi–, s’entén que la seua mera presència desincentivarà qualsevol actuació sospitosa.
El segon punt implica fomentar l’ús de l’AlertCops, una aplicació mòbil gratuïta que actua com a canal bidireccional entre el ciutadà i els cossos policials. L’entitat veïnal formarà en l’ús d’esta ferramenta amb l’ajuda dels agents, que participaran en les xarrades. Sobretot s’animarà a la participació de persones majors i treballadors del comerç local.
El tercer punt partix de la mateixa associació veïnal i ha trobat el suport de la subdelegació, encara que la competència és municipal. Consistiria a atallar el problema de base redissenyant l’estacionament regulat, separant i movent les places a on es generen més conflictes. Així mateix, els veïns reclamaran una renaturalització per a guanyar espais comuns i eliminar trànsit d’agitació.
El quart punt també és una aspiració aparentment executable: els veïns de la Roqueta s’han informat sobre els avantatges i les complexitats jurídiques de col·locar càmeres en les zones conflictives, de la mateixa manera que s’ha fet a Benimàmet o Orriols. La Policia Nacional els ha explicat que la mesura ha funcionat a Orriols i ha contribuït a pacificar-ho en un moment d’excepcional tensió, similar al que viuen ells ara.
Finalment, el pla de xoc amb mesures immediates –com l’increment de la presència policial– i d’altres que caldria estudiar tindria com a últim punt la coordinació entre la Policia Nacional i la Policia Local, una cosa que, segons s’ha explicat en la reunió d’esta vesprada, ja està ocorrent. Els agents estan investigant activament el funcionament dels aparcadors de cotxes i han detectat que efectivament molts d’ells acudixen des d’altres municipis amb tren per a actuar a la Roqueta, tal com havien denunciat els veïns. Uns altres s’estarien refugiant en un pàrquing pròxim.
Per tal de reforçar eixa coordinació, i atés que moltes de les ferramentes per a atallar el problema són municipals, l’entitat veïnal de la Roqueta es reunirà este dijous amb els regidors Jesús Carbonell (Seguretat Ciutadana i Mobilitat), Juan Giner (Urbanisme), Carlos Mundina (Neteja) i Julia Climent (Participació). Parlaran d’“inseguretat, abandó i falta de regeneració urbana”.
