Santi Cañizares: “És una ximpleria buscar diners per a comprar el València; Peter Lim no vol vendre”
L’excapità valencianista revela que un grup va intentar sense èxit reunir-se amb Peter Lim per a negociar l’adquisició del club
Santiago Cañizares és un dels exjugadors del València CF que públicament sempre es pronuncia en contra de la gestió de Peter Lim, com a màxim accionista, al capdavant de l’entitat de Mestalla. Per això, l’excapità blanc-i-negre s’ha pronunciat sobre el paral·lelisme de les situacions de València i Sevilla, club en el qual el també excapità Sergio Ramos ha arribat a un acord per a la compra del club sevillà al capdavant del fons Five Eleven Capital. L’operació afecta aproximadament el 60 % del capital social del Sevilla, valorat en poc més de 400 milions d’euros.
Així, en declaracions al programa La banda, d’À Punt, Cañizares responia a la possibilitat que imite Ramos i encapçale un grup que adquirisca el paquet accionarial de Peter Lim. “Perquè es produïsca una venda d’un club, qui té les accions ha de tindre intenció de vendre-les”, assegurava. Per tant, Cañizares va contraposar l’escenari del club de Nervión amb el del València, a on, segons va explicar, el problema no estaria en la inexistència de potencials compradors, sinó en la voluntat del màxim accionista.
Impossible reunir-se amb Lim
“Fa tretze mesos, em vaig reunir amb una persona que, amb un grup, estava tractant d’arribar a Peter Lim per a comprar-li les accions. Va ser una reunió sense cap vinculació”, va revelar. Així, va detallar que aquell grup “no va ser capaç d’asseure’s amb Peter Lim, ni a través d’intermediaris, ni en persona, ni viatjant a Singapur, ni res”. “Per tant, no és que no hi haja diners per a comprar el València; és que hi ha un amo que no vol vendre. Esta és la realitat del que passa en el València”, va afegir. Davant d’esta situació, Cañizares considera que si Peter Lim no vol vendre el club, “quina ximpleria és eixa de buscar diners per a intentar comprar-lo”, va sentenciar.
“No és el meu cas”
Malgrat tot, Cañizares, franc, no va defugir si estaria disposat a iniciar un procés per a comprar el València CF, com ha fet Ramos. “Sergio és una persona que té un patrimoni, que amb els seus socis vol invertir-lo en el futbol i després treballar en el futbol, i no és el meu cas en cap dels tres”, va assenyalar. “Ni tinc el patrimoni de Sergio Ramos, ni vull arriscar-lo en el futbol, ni vull treballar en un equip de futbol”, va concloure.
