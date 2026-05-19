Sostenibilitat
Zarra instal·la el seu primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics
El consistori destina més de 41.000 euros a la instal·lació d’un punt de recàrrega doble, que estarà operatiu en la carretera d’Ayora i comptarà amb l’execució de Charging Together, SL
L’Ajuntament de Zarra instal·larà el primer punt de recàrrega per a vehicles elèctrics del municipi, una actuació amb la qual el consistori busca avançar en la modernització de servicis i reforçar la seua aposta per la sostenibilitat i el desenrotllament del medi rural.
La infraestructura, en la qual ja es treballa estos dies, estarà situada en la carretera d’Ayora, al costat del parc Los Lagos i comptarà amb un punt de recàrrega doble d’ús públic destinat tant a la ciutadania com a visitants i conductors que transiten per la comarca. L’actuació suposa una inversió superior als 41.000 euros i serà executada per l’empresa Charging Together, SL.
Des del consistori destaquen que esta nova dotació permetrà ampliar els servicis disponibles en la localitat i contribuirà a projectar una imatge de Zarra lligada a la innovació i al futur.
“Infraestructures que ens connecten amb la modernitat”
L’alcalde del municipi, Raúl Martínez, ha assenyalat que “és important continuar incorporant infraestructures que ens connecten amb la modernitat i les noves necessitats de mobilitat”. A més, ha assegurat que l’Ajuntament continuarà treballant “per a oferir més servicis i demostrar que viure en un poble xicotet no significa quedar-se arrere”.
