Un altre robatori de cable de coure entre Alzira i la Pobla provoca retards en els trens de la línia C-2
Els trens circulen amb una demora mitjana de 25 minuts
Un altre robatori de cable de coure torna a provocar retards en els trens en la línia C-2 de Rodalies, que comunica València i Xàtiva a través de la comarca de la Ribera, segons ha informat l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), que situa la sostracció del cablejat entre les estacions d’Alzira i la Pobla Llarga.
A les 05:00 hores, Rodalies València ha informat que s’havia produït un robatori de cable i que es podien produir retards en els dos sentits de la C2, mentres els tècnics treballen per a solucionar la incidència.
Des de l’inici de la circulació s’han registrat retards des de l’estació de l’Alcúdia de Crespins i la de València Nord, i els retards mitjans arriben als 25 minuts, informa Efe.
Es tracta com a mínim de l’octau robatori d’estes característiques des que va començar l’any.
Adif informa que es treballa per a solucionar esta nova incidència com més prompte millor.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %