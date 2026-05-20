Un altre robatori de cable de coure entre Alzira i la Pobla provoca retards en els trens de la línia C-2

Els trens circulen amb una demora mitjana de 25 minuts

Un tren de Rodalies a l’altura de Carcaixent, en una imatge d’arxiu / Perales Iborra

Pascual Fandos

Alzira

Un altre robatori de cable de coure torna a provocar retards en els trens en la línia C-2 de Rodalies, que comunica València i Xàtiva a través de la comarca de la Ribera, segons ha informat l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif), que situa la sostracció del cablejat entre les estacions d’Alzira i la Pobla Llarga.

A les 05:00 hores, Rodalies València ha informat que s’havia produït un robatori de cable i que es podien produir retards en els dos sentits de la C2, mentres els tècnics treballen per a solucionar la incidència.

Des de l’inici de la circulació s’han registrat retards des de l’estació de l’Alcúdia de Crespins i la de València Nord, i els retards mitjans arriben als 25 minuts, informa Efe.

Es tracta com a mínim de l’octau robatori d’estes característiques des que va començar l’any.

Adif informa que es treballa per a solucionar esta nova incidència com més prompte millor.

