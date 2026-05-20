David Gimilio Sanz, nou director del MuVIM
La Diputació de València resol la crisi oberta en el museu amb el nomenament del doctor en història de l’art Gimilio Sanz
El primer director del nou MuVIM serà David Gimilio Sanz. Ell és el triat per la Diputació de València per a dirigir el MuVIM-Museu d’Art de la Diputació. L’eixida de Rafa Company es va formalitzar el passat 23 de febrer.
Una vegada prenga possessió del càrrec, Gimilio haurà de posar en marxa el projecte de convertir el museu en l’espai destinat a exhibir els centenars de peces artístiques que la corporació provincial conserva en un magatzem de Bétera —disposa de més de 4.000 obres, incloent-hi peces de Sorolla, Pinazo, Benlliure o Equip Crònica—, així com continuar programant exposicions temporals i externes vinculades a la il·lustració i la modernitat, essència de l’espai expositiu de Guillem de Castro.
A més de mantindre els compromisos adquirits, l’actual equip del museu ja treballa a dissenyar les primeres d’estes mostres temporals centrades en artistes, col·lectius o temàtiques concretes, sempre a partir de peces que formen part del patrimoni de la Diputació, la majoria de les quals no s’han mostrat al públic des de fa dècades. El fet que siguen projectes temporals permetrà que, una vegada s’exhibisquen en el centre cultural de València, estes exposicions puguen girar per les comarques, tal com va anunciar fa dos mesos en el ple de la institució la vicepresidenta primera i portaveu d’Ens Uneix, Natàlia Enguix.
Amb l’elecció de David Gimilio Sanz, la Diputació frena la polèmica que en els últims mesos ha sacsejat el museu i que es va iniciar amb l’eixida forçada de Carmen Ninet, que exercia funcions en una plaça d’A1 com a personal laboral fix sense disposar d’un títol universitari. La jubilació de la subdirectora Ninet i d’Amparo Sampedro, cap de Protocol, va ser el punt de partida per a la reestructuració dissenyada en l’Àrea de Cultura que ha comportat l’eixida de Rafa Company, director del museu des de 2015. Amador Griño, cap d’Exposicions, té previst jubilar-se en agost i la seua plaça també serà coberta.
