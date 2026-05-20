El festival Duna Dorada aterra a Oliva amb previsió de ple hoteler i gran impacte local
La platja de Terranova-Burguera acull l’estrena d’este certamen musical que obri el cicle de macroesdeveniments en la comarca
El regidor de Turisme assenyala que el perfil de públic al qual va dirigit l’esdeveniment és major de 35 anys, per a crear un ambient respectuós i controlat
Oliva inaugurarà, este cap de setmana, la temporada de festivals estiuencs a la Safor. Cada any són més els municipis que se sumen a esta aposta cultural i d’oci amb l’objectiu d’atraure tant veïns com visitants. En este context, la localitat acollirà per primera vegada Duna Dorada, un esdeveniment musical que se celebrarà els dies 22 i 23 de maig en la platja de Terranova-Burguera i que comptarà, entre altres, amb artistes com El Arrebato, Cepeda, David Civera o Efecto Mariposa.
L’organització ultima estos dies els preparatius i el muntatge del recinte, que obrirà les portes este divendres a partir de les 18 hores. “Hi ha molt de moviment i un gran interés per assistir-hi, tant per part de veïns d’Oliva com de persones d’altres localitats. Es respira un ambient distint en la ciutat”, assenyala el regidor de Turisme, Salvador Llopis.
L’impacte del festival ja es deixa notar en el sector turístic i hostaler. Segons ha destacat l’edil, els hotels i restaurants de la platja han penjat el cartell de complet per a este cap de setmana, una situació que valora molt positivament: “Volem que el festival tinga una repercussió directa i beneficiosa en el comerç local. Busquem un benefici directe per al teixit econòmic del municipi”.
Consum local
En esta línia, Llopis detalla que el festival tancarà les portes entre les dos i les tres de la matinada amb l’objectiu d’afavorir el consum en la localitat. “Volem que els assistents gaudisquen de l’hostaleria, dels hotels… Este horari més limitat no només beneficiarà els residents de la zona, sinó també els negocis, ja que permet que se’n vagen al llit prompte i l’endemà puguen continuar gaudint d’Oliva”, explica.
La Regidoria de Turisme també treballa amb la mirada posada en la desestacionalització de la destinació amb l’objectiu de consolidar Oliva com un punt d’interés més enllà dels mesos d’estiu. “Assumim el risc de celebrar-lo abans de l’inici de la temporada estival per a donar activitat i treball al nostre comerç local”, assenyala l’edil. Fa broma: “Som els primers, un fet que és positiu, però que també ens posa en el focus”.
L’esdeveniment està centrat en la música dels anys 2000, per la qual cosa tant l’organització com l’Ajuntament busquen atraure un públic major de 35 anys. “Busquem un perfil familiar. Per això hem apostat per estos artistes”, explica Llopis, que afig que des de la seua àrea no es vol convertir la platja d’Oliva en “una zona repleta de tendes de campanya o de gent al límit pel consum d’alcohol”. “L’objectiu és que el festival repercutisca positivament en la ciutat”, subratlla.
Llopis reitera que “ja es respira bon ambient en la ciutat” i confia en el bon desenrotllament de l’esdeveniment: “Espere que tot isca com està previst”. En les seues paraules, “serà un atractiu turístic fantàstic en un moment ideal pel bon clima i fora de la temporada alta turística”.
Sobre la continuïtat del festival, l’edil es mostra prudent i evita avançar-se a futures edicions. La decisió, apunta, es prendrà una vegada finalitze esta primera experiència. “Quan acabe, valorarem si val la pena repetir”, conclou.
L’organització i l’Ajuntament recorden que encara queden entrades disponibles. A més, els menors de deu anys podran accedir-hi de manera gratuïta, i les persones empadronades a Oliva han pogut beneficiar-se d’un preu reduït.
