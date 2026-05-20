L’FP valenciana esclata davant de l’abandó d’Educació i reclama la dimissió del director general Armando Martí
El col·lectiu de Formació Professional denuncia l’acomiadament de 400 professors este curs i lamenta que la Conselleria els tracta com un element decoratiu en la negociació per la vaga
Redacció Levante-EMV
L’assemblea de professorat de Formació Professional de la Comunitat Valenciana ha expressat el seu malestar profund davant de “l’absoluta falta de respostes de la Conselleria d’Educació en el marc de la vaga educativa que travessa el sistema públic valencià” i exigix la dimissió immediata d’Armando Martí Recuenco per la seua “passivitat, inacció i absència total de defensa de la Formació Professional pública” durant les negociacions.
El col·lectiu denuncia que la Formació Professional ha quedat convertida en “un element decoratiu i insubstancial” dins de les propostes traslladades per la Conselleria en la taula negociadora, sense mesures concretes que permeten revertir el deteriorament patit durant el present curs acadèmic. L’assemblea de professorat d’FP preveu mantindre la vaga davant de la inexistència de propostes reals per al sector. El professorat recorda que este curs ha estat marcat per retallades continuades que han afectat greument el funcionament dels centres públics: eliminació d’hores de coordinació, supressió de la remuneració de la formació semipresencial, retallades en les tutories de Formació en Empresa i una pèrdua massiva de recursos humans.
“Persecució i desmantellament”
Segons denuncia el col·lectiu, estes decisions han suposat l’acomiadament de més de 400 docents de Formació Professional de centres públics valencians durant este curs, cosa que descriuen com “un procés accelerat de persecució i desmantellament de l’FP pública en benefici d’interessos privats i models educatius més pròxims a les empreses afins al Consell”. El professorat considera especialment greu que, en ple conflicte educatiu, la Conselleria estiga ignorant les conseqüències acadèmiques i socials que pot tindre esta situació sobre l’alumnat. Més de 50.000 estudiants de Formació Professional podrien veure’s afectats per la falta de mesures extraordinàries per al final de curs, un fet que comprometria tant la seua titulació com l’accés a l’EBAU en molts casos.
Hui dia, denuncien, la Conselleria d’Educació no ha presentat cap solució específica per a garantir el tancament del curs acadèmic en FP en el context de la vaga, una actitud que el col·lectiu interpreta com una mostra més del “menyspreu i la humiliació sistemàtica” cap a la Formació Professional pública valenciana. L’assemblea de professorat exigix l’obertura immediata d’una negociació real per a l’FP pública valenciana, la restitució dels recursos eliminats i un compromís ferm amb l’estabilitat del professorat i el futur de l’alumnat.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %