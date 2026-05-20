El Llevant UE busca en el camp del Betis l’últim punt d’una permanència que semblava impossible
L’equip granota, cuer amb deu punts per Nadal, arriba a l’última jornada amb 42 després d’una remuntada fulgurant en 2026 sota la direcció de Luís Castro
El Llevant afronta l’última jornada de LaLiga EA Sports amb la permanència a l’abast de la mà. Després d’una remuntada tan inesperada com brillant, l’equip granota visita este dissabte el Betis amb 42 punts i un compte senzill: necessita sumar-ne un més per a segellar matemàticament la salvació sense dependre d’altres resultats.
L’equip valencià arriba a esta cita decisiva després de completar un 2026 amb números propis de la zona noble. Des del canvi d’any, el Llevant ha sumat 32 punts, amb nou victòries i cinc empats, un registre que només milloren l’FC Barcelona, amb 48; el Reial Madrid, amb 41; i el Vila-real, amb 34. Una producció d’equip de Lliga de Campions per a un club que, al descans de Nadal, era cuer i a penes comptava amb deu punts.
La transformació s’explica, en bona part, per l’arribada de Luís Castro. El tècnic portugués va aterrar en la banqueta després de la destitució de Julián Calero, produïda unes setmanes abans, i amb l’equip encara pendent de disputar tres partits de la primera volta. Des de llavors, el Llevant ha canviat per complet la seua dinàmica.
28 punts en la segona volta
Amb Castro, el balanç en els 21 partits disputats en 2026 és de nou triomfs, cinc empats i set derrotes. En eixe còmput s’inclou el partit contra el Vila-real, ajornat en desembre i que es va jugar finalment en febrer. El contrast entre les dos mitats del campionat és evident: el Llevant només va aconseguir catorze punts en la primera volta i, quan falta una jornada, ja ha doblat eixa xifra en la segona, en la qual n’acumula 28.
L’últim pas haurà de fer-lo en el camp del Betis, un escenari en el qual ha puntuat en cinc de les seues catorze visites en Primera Divisió. El balanç granota com a visitant contra l’equip verd-i-blanc és de tres victòries, dos empats i nou derrotes. L’última vegada que va eixir amb premi va ser l’agost de 2018, quan va firmar un sòlid 0-3 amb una actuació excel·lent de Morales, autor de dos gols, i un gol més de Roger. Abans d’aquella victòria, el Llevant també havia guanyat en el camp bètic en 2008 i 2011, i havia empatat en 2005 i 2013. La seua última visita, però, va deixar un record amarg. El novembre de 2021 va caure per 3-1 en un partit que va acabar amb la destitució de Javi Pereira, tècnic que havia substituït Paco López a penes un mes i mig abans.
Ara, el Llevant torna al mateix destí amb una situació molt distinta. Ja no arriba afonat ni sense respostes, sinó impulsat per una remuntada que ha canviat el relat de la temporada. Li falta un punt perquè el miracle deixe de ser una tendència i es convertisca en permanència matemàtica.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Així és el nou hotel de cinc estreles gran luxe que obrirà este estiu a València
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- El Sindicat d’Estudiants convoca vaga este divendres i assumix les reivindicacions dels docents: “Podem guanyar esta lluita”
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %