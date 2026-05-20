Història
El poble vell de Patraix es deteriora: cauen els sostres de vivendes de 400 anys
L’Associació de Veïns de Patraix denuncia la falta d’inversió pública i critica el projecte del PAI per no preveure una entrada digna al centre històric
J. P.
El reconegut centre històric de Patraix avança en el seu deteriorament sense que ningú hi pose remei. Les cases velles, algunes amb 400 anys d’antiguitat, es deterioren a un ritme inacceptable per als veïns, que asseguren que en els últims mesos se n’han afonat tres, almenys part de les sostrades. Exigixen, doncs, una intervenció definitiva per a protegir esta part històrica de la ciutat. El PAI previst en el barri no preveu una entrada digna al que era l’antic poble i tampoc acontenta els residents, asseguren.
La caiguda de cases i teulades de les cases més antigues de l’antic poble de Patraix és un element més que evidencia la necessitat de recuperar el centre històric, una situació agreujada per la falta d’actuacions públiques per a la conservació, la protecció i l’impuls d’un espai històric que es degrada per la falta d’inversions; cal una conservació que faça valdre la importància històrica d’este antic poble annexionat a la ciutat de València en 1870, explica l’Associació de Veïns de Patraix.
Inversió pública
“Va ser en eixos anys quan el poble de Patraix va demanar unir-se a la ciutat de València, perquè, com a poble, no era possible mantindre les seues infraestructures. Hui ningú no pensaria que, 158 anys després d’eixa annexió, Patraix llança una crida per a reclamar inversions que haurien d’haver-se anat materialitzant al llarg dels anys per a evitar-ne la degradació. Esta falta de sensibilitat cap a la nostra història i cap a un model de barri que vol conservar l’essència i el sentir d’un poble —quatre anys després de l’aprovació del nou pla urbanístic del centre històric protegit i a la vista de la falta d’inversió pública— fa augmentar el temor de continuar veient com la inversió privada avança mentres que la intervenció pública en l’entorn manté el barri paralitzat des de fa anys”, expliquen.
Segons els veïns, l’alarma s’ha tornat a encendre en els últims mesos per la falta de manteniment, amb “el deteriorament pel pas del temps i per la falta d’inversió i ajudes per a la rehabilitació, que han provocat la caiguda de tres cases de poble en poc de temps”. Eixa alarma, diuen, s’ha disparat, a més, per la presentació d’un projecte del PAI que comporta la urbanització d’un espai degradat, que serà una entrada al barri molt important per a l’entorn i que, segons el que s’ha presentat, no acontenta ningú.
Eixe projecte presentat, segons els veïns, no arreplega el sentir d’una entrada a un nucli històric, al que va ser un poble; només inclou una urbanització low cost que des de l’associació veïnal no compartim”, fet que ha portat a la presentació d’al·legacions que “esperem que tinguen en compte el promotor i l’Ajuntament. Si no, no s’entendria fer en eixe espai una urbanització bàsica i d’esquena a la ciutadania”, conclouen.
