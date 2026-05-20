Plantes biogàs
Requena suspén temporalment les llicències per a plantes noves de biogàs i biometà
La corporació municipal de Requena busca modificar el planejament urbanístic per a regular la instal·lació de plantes de biogàs, responent al sentiment majoritari de la població
L’Ajuntament de Requena va aprovar, en el ple ordinari del passat 14 de maig, la suspensió temporal de llicències de parcel·lació, edificació i ambientals relacionades amb la implantació de plantes noves de biogàs, biometà i altres instal·lacions similars en sòl no urbanitzable del terme municipal. La mesura va tirar avant per unanimitat, amb 19 vots a favor de tots els grups polítics representats en la corporació.
La proposta, dictaminada prèviament en comissió informativa, suposa un primer pas per a limitar esta mena de projectes mentres el consistori treballa en una modificació del planejament urbanístic municipal que permeta regular la seua implantació en el futur.
“Respon al sentiment majoritari de la població”
Durant el debat plenari, el regidor del PSPV José Luis Barrera va defendre la iniciativa assegurant que respon “al sentiment majoritari de la població”, contrari a esta mena de macroinstal·lacions. Segons va explicar, els tècnics municipals fa mesos que estudien quines limitacions legals i urbanístiques poden incorporar-se al pla general.
Proposta de modificació urbanística
“Creiem que la manera de demostrar que nosaltres també hi estem en contra és mostrant la nostra voluntat i esta realitat que és la suspensió de llicències”, va assenyalar Barrera, que va avançar que en els pròxims mesos es presentarà una proposta de modificació urbanística per a restringir esta classe de projectes.
L’edil socialista va remarcar, a més, que l’equip de govern rebutja especialment “les megainstal·lacions que es nodrixen de residus que venen de fora del nostre municipi”. Per a contextualitzar la situació, va aportar dades de la Ruta Valenciana del Biogàs sobre la producció anual de residus ramaders en les comarques: “Requena genera unes 52.000 tones, mentres que municipis veïns com Fuenterrobles arriben a les 64.000 tones, Utiel a les 124.000 i Sinarcas a unes 129.000 tones”, indicava.
“Creiem que el problema dels residus ha de resoldre’s en cada municipi amb instal·lacions vinculades a la mateixa activitat ramadera”, va afirmar.
PP i Vox, a favor de la suspensió de llicències
Des de Vox, el regidor Ezequiel Martínez va anunciar el seu suport a la mesura al considerar que “tot suma” i va reiterar l’oposició del seu grup “a esta mena de plantes”.
Per la seua banda, el Partit Popular també va secundar la suspensió i va mostrar la seua disposició a col·laborar en les futures modificacions del planejament urbanístic municipal.
La suspensió aprovada no afectarà els expedients la tramitació dels quals s’haguera iniciat abans de la publicació oficial de la resolució. Tampoc s’aplicarà a instal·lacions d’autogestió de residus orgànics vinculades a explotacions agropecuàries ni a projectes de generació de biogàs procedents d’estacions depuradores d’aigües residuals (EDAR) que ja compten amb processos de digestió anaeròbia per al tractament de fangs.
Després de la seua aprovació plenària, l’acord haurà de remetre’s ara a la conselleria corresponent. L’Ajuntament disposa d’un termini màxim d’un any per a presentar la modificació urbanística definitiva.
