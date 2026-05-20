Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València
Campillo va ser vicealcalde amb Joan Ribó i portava en la coalició valencianista des de 2011. En el seu lloc entrarà Maria Giner Albiach, de 27 anys, que actualment treballa com a tècnica de l’Administració general de la Generalitat
L’edil del Grup Municipal de Compromís Sergi Campillo ha anunciat que renuncia a l’acta de regidor en l’Ajuntament de València. Ho ha fet en un comunicat en les xarxes socials i en un context de renovació en el si de la seua coalició –amb Mónica Oltra com a nova alcaldable–.
Campillo ha explicat en el seu comunicat: “Sempre he tingut clar que la política institucional ha de tindre un final. Han sigut anys meravellosos i, de tant en tant, difícils en l’Ajuntament de València. Del 2011 al 2015 com a assessor del Grup Municipal de Compromís, i a partir del 2015 com a regidor. Haver sigut vicealcalde de València amb Joan Ribó és i serà l’honor més gran que tindré durant tota la meua vida política. Per a mi ha sigut un orgull immens dedicar estos anys a la gestió pública. En la vida és important saber quan és millor tancar una etapa per a obrir-se a unes altres i tinc la ferma convicció que la meua etapa com a regidor acaba ara”.
En el mateix text, Campillo diu que està convençut que Compromís aconseguirà presidir de nou el govern municipal en 2027 i que recuperarà un ajuntament que pense en verd, que s’enorgullisca de la diversitat de la societat i que mire pel bé comú, enfront dels interessos privats. “Jo ara torne a fer política des dels moviments socials. Perquè la política es fa des de molts àmbits i la institucional n’és una, important, però, per descomptat, no l’única. Ens veiem en els carrers”, tanca el comunicat de l’edil.
Preguntat pel seu futur immediat una vegada es formalitze la dimissió en el ple de dimarts, Campillo explica a Levante-EMV que ha aprovat una oposició en la Generalitat, però encara no ha pres possessió de la plaça, cosa que podria tardar mesos. Sobre el moment polític de la renúncia, amb la tornada a la primera línia de Mónica Oltra, antiga companya d’Iniciativa –Campillo va deixar este partit en 2023 i va passar a ser independent–, l’exvicealcalde diu que la seua decisió ha de separar-se de la pròxima candidatura, atés que este és un procés orgànic que encara ha de delimitar-se. “Jo continue sent militant de Compromís i participaré en els processos d’elecció com qualsevol altre militant”, ha assenyalat.
“La renúncia és bàsicament per un canvi personal que jo necessitava fer”, insistix Campillo. “A tothom li agrada més governar, jo ho he fet durant 8 anys, quatre com a vicealcalde. Després, l’adaptació a l’oposició sempre és complexa, però jo m’hi he sentit molt a gust, i hem aconseguit que el grup en estos tres anys, en una transició difícil després de tindre Joan Ribó com a alcalde, haja funcionat molt bé”, destaca el valencianista.
Una ciutat més verda com a llegat
Finalment, l’edil ha recordat el seu paper a l’hora de posar les polítiques verdes en el centre de les polítiques públiques, amb la Capitalitat Verda de València com a colofó a este esforç. “Crec que hem contribuït a fer una ciutat més saludable, més humana i més verda, tenint també en compte els efectes del canvi climàtic, que és un dels grans reptes que tenim les ciutats especialment en esta part del Mediterrani”, reflexiona el llicenciat en Biologia i investigador científic, centrat durant la seua carrera política a defendre l’ecologisme, el consum responsable o la diversitat sexual.
En lloc de Sergi Campillo entrarà Maria Giner Albiach, de 27 anys. Va estudiar la doble titulació de Dret i Ciències Polítiques en la Universitat de València i actualment és tècnica de l’Administració general de la Generalitat, però treballa com a tècnica en l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna.
