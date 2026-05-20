Ximo Puig afirma que creu en l’“honradesa i la persona” de José Luis Rodríguez Zapatero
L’excap del Consell diu que hi ha “molta gent molt poderosa de dins i de fora d’Espanya” que li té ganes a l’exinquilí de la Moncloa
L’expresident de la Generalitat Ximo Puig ha assegurat que “creu” en l’“honradesa i la persona” de qui fou president del Govern José Luis Rodríguez Zapatero. Igualment, ha recalcat que confia “absolutament en la justícia” i que l’exidirigent socialista “explicarà totes aquelles qüestions que puguen quedar en dubte”.
Així ho ha posat de manifest Puig a València, a on intervé com a ambaixador d’Espanya per a l’OCDE en la Jornada Anual Paco Pons, a preguntes dels mitjans sobre la decisió del jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama d’investigar Zapatero en el cas Plus Ultra per presumpte delicte de tràfic d’influències i d’altres connexos com organització criminal.
Puig ha destacat que en este moment només en té coneixement a través del que ha vist en els mitjans de comunicació, i, en el que ha llegit, no veu “que hi haja una translació directa de responsabilitat judicial del senyor Zapatero”. “Però, en qualsevol cas, no em correspon a mi analitzar-ho”, ha puntualitzat.
“Jo confie absolutament en la justícia i confie que el president Zapatero explicarà totes aquelles qüestions que puguen quedar en dubte. Jo crec en la seua honradesa i crec en la seua persona”, ha agregat.
“Que es resolguen els dubtes”
Interrogat sobre si li “sorprén” que s’investigue ara Zapatero, Ximo Puig ha reconegut que, encara que actualment li sorprenen poques coses, sí que ho ha fet que s’apunte a l’expresident en esta mena de qüestions. I ha asseverat que, en estes “qüestions polítiques”, és “evident que hi ha molta gent molt poderosa de dins d’Espanya i de fora d’Espanya” que li té ganes.
Ximo Puig ha declarat que espera que Zapatero es defenga “i que totes aquelles qüestions que en estos moments apareixen com a dubtes es resolguen”. A més, ha recordat que s’està parlant d’“indicis”. “No hi ha res en la interlocutòria, pel que jo sé, perquè no puc parlar en profunditat, que directament l’inculpe”, ha considerat l’excap del Consell, que ha afegit: “Però, be, la justícia actuarà, ell ha dit que compareixerà perfectament i aclarirà tots els dubtes que puga haver-hi, i jo espere que finalment esta qüestió es tancarà positivament”.
