Urbanisme
El centre històric de Patraix reclama una intervenció urgent després de la caiguda de tres vivendes centenàries
L’associació veïnal demana a l’Ajuntament de València que aplique la normativa vigent i inste els propietaris a actuar en les vivendes antigues del barri
Els veïns de Patraix han llançat un sos per a salvar el centre històric del barri, que va ser un poble independent fins a l’any 1870, quan els veïns mateixos van demanar l’annexió a la gran capital al no poder fer front per si sols als servicis i a les infraestructures que necessitava la població. Este hivern han caigut tres vivendes històriques de més de 400 anys que estan en l’entorn de la plaça i hi ha la sensació que l’activitat constructora privada evoluciona a bon ritme, però la pública està completament paralitzada. La seua proposta, doncs, és que l’Ajuntament de València agilitze les llicències de rehabilitació i allí a on no hi haja una intervenció privada s’inste o ajude els propietaris a actuar en conseqüència.
Quan parlem del centre històric de Patraix parlem d’una plaça i una dotzena de carrers, entre els quals hi ha Marqués d’Elx, l’Alcúdia, Salavert, Beata Inés, Cor de Jesús, Turís i alguns més. Tota la zona està esguitada de solars i de vivendes molt antigues a punt de desaparéixer, amb aproximadament una desena amb més de 400 anys i un important valor patrimonial, perquè conserven murs i arcades que poden ser encara més antigues. De fet, es troben en una zona declarada de vigilància arqueològica, la qual cosa dona una idea del context urbà en el qual es troben.
Pla especial per al barri
Amb estos antecedents, fa aproximadament quatre anys es va fer el Pla especial del centre històric de Patraix, que donava protecció a este entorn i que va impulsar l’activitat immobiliària en el barri. Es van començar a concedir llicències i, amb això, la rehabilitació d’algunes vivendes històriques. Sempre per part de particulars. Però no ha seguit el mateix ritme l’activitat pública.
La conseqüència és que, en els últims mesos, hi ha hagut tres cases antigues que han col·lapsat, una en el carrer l’Alcúdia i dos més en el carrer Marqués d’Elx, l’última esta mateixa setmana. En algun cas, a més, hi ha hagut risc per a les persones, al caure murs cap al carrer, explica el president de l’Associació de Veïns de Patraix, Toni Pla, que assegura que “la gent està espantada” també per això.
La seua proposta, per tant, és que l’Ajuntament de València reaccione per a salvar esta situació de degradació extrema. Encara que es tracta de propietats particulars la gran majoria, Pla suggerix que s’inste els propietaris a actuar sobre estos immobles o bé que aplique la normativa vigent i intervinga en la seua salvació. Creu que hi ha legislació per a això i que faltaria voluntat política. “En Participació Ciutadana i en Cultura ens han atés, però després en Urbanisme no es reflectix res, ni en pressupostos ni en res, i així no és possible avançar”, diu el dirigent veïnal.
El nou PAI
Al problema d’estes vivendes cal afegir, a més, el PAI que s’ha plantejat en l’entrada al barri des de Tres Forques (unitat d’execució número 1), que és l’entrada natural al que era l’antic poble de Patraix. Segons Toni Pla, s’ha fet un treball low cost sense cap complicitat amb la història de barri. “No se li ha donat el contingut històric que mereix, no hi ha una integració amb el centre històric i no és, per descomptat, la proposta dels veïns”, afig el dirigent veïnal, que ja prepara les al·legacions. En la seua opinió, hauria d’haver-hi “més arbres ornamentals i punts de trobada per a la població, no només asfalt”.
De totes maneres, creu que el més urgent en estos moments és actuar en les cases antigues perquè no acaben afonant-se i que l’Ajuntament actue. Esta mateixa setmana, després de l’últim enfonsament, s’ha produït una intervenció dels bombers i des de l’Ajuntament han assegurat que estaran vigilants, però els veïns volen més implicació en tots els àmbits.
“Tot això és part del nostre patrimoni. Perquè ara siguem un barri, no tenim per què perdre la nostra essència de poble”, diu Toni Pla, que llança una crida al consistori per a fer una intervenció general i amb una altra sensibilitat. És més, assegura que en algunes de les vivendes “s’hi ha ficat gent i hi ha murs de mig metre d’amplària que estan a punt de caure”.
