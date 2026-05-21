Sanitat
La Conselleria de Sanitat licita la reforma integral del centre de salut de Requena per més de 13 milions
El centre de salut, construït en 1975, es reformarà integralment per a millorar la capacitat assistencial i la modernitat dels seus espais
La Conselleria de Sanitat ha tret a licitació les obres per a escometre la reforma integral del centre de salut de Requena, una actuació valorada en 13,3 milions que inclourà tant la rehabilitació completa de l’edifici actual com l’ampliació dels seus espais assistencials.
El projecte preveu la construcció d’un nou edifici annex i independent de l’immoble principal, a més de la renovació total de les instal·lacions existents. La intervenció es desenrotllarà sobre una superfície de 6.253 metres quadrats i tindrà un termini estimat d’execució de 20 mesos des de l’adjudicació.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat la rellevància d’esta actuació, que considera “un projecte fonamental per als habitants de Requena i per als professionals sanitaris mateixos, ja que disposaran d’un centre de salut modern que permetrà ampliar la capacitat assistencial, fet que redundarà en una millor atenció sanitària”.
Reduirà els temps d’espera
Així mateix, el titular de Sanitat ha subratllat que “el nou disseny funcional agilitzarà els fluxos de treball, la qual cosa reduirà els temps d’espera i permetrà als professionals sanitaris atendre de manera més còmoda i eficaç”.
La reorganització dels espais permetrà redistribuir les diferents àrees assistencials. En la planta semisoterrani se situaran les urgències, la base del SAMU, la inspecció mèdica, la Unitat de Conductes Addictives i els servicis generals. La planta baixa albergarà admissió, maternitat, pediatria, salut mental i l’àrea d’extraccions i tractaments.
Primera planta d’especialitats i medicina de família
Per la seua banda, la primera planta estarà destinada a consultes d’especialitats i medicina de família, mentres que la segona es reservarà a administració i servicis centrals.
El nou edifici acollirà servicis com medicina del treball, prevenció de riscos laborals, consultes polivalents i espais per a activitats comunitàries relacionades amb la promoció de la salut.
L’actual centre de salut de Requena es va construir en 1975 i originalment va funcionar com a hospital fins a l’obertura de l’Hospital de Requena en 1992, moment en el qual les instal·lacions van passar a convertir-se en centre de salut.
Per a concloure, Marciano Gómez ha assenyalat que estes obres “permetran adequar les instal·lacions de l’edifici a les necessitats que requerix un centre de salut, i dotar els servicis assistencials de l’espai necessari, que permeta als professionals oferir una atenció de qualitat als més de 18.000 pacients que té assignats el centre”.
