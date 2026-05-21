El descens es juga en l’última jornada
Més de dos dècades després, el Llevant UE barallarà per trobar la salvació en l’última jornada, cosa que mai ha aconseguit abans
Kevin Contreras
El Llevant UE torna a jugar-se el descens en l’última jornada. 21 anys després des de l’última vegada que va succeir, l’equip de Luís Castro torna a estar a la vora de l’abisme abans de començar l’última jornada. És la tercera vegada que l’esquadra valenciana arriba a la jornada final de la lliga jugant-se el descens, i en totes ha succeït la catàstrofe. Les temporades 1964-65 i 2004-05 marquen el precedent, en les dos el Llevant va acabar descendint a Segona en l’última jornada.
Luís Castro i els seus jugadors estan a punt de canviar la regla. Malgrat que la possibilitat de descens hi és, la probabilitat que hi ha de perdre la categoria és ínfima, però el simple fet que puga succeir recorda el que va passar en 2005, fa ja 21 anys. Els de José Luis Oltra, entrenador de l’equip valencià quan va descendir en 2005, van perdre l’últim partit en el camp del Vila-real, que no va tindre compassió pels seus “veïns” de comunitat i va acabar guanyant el partit 4-1, un resultat que li va valdre el descens al Llevant malgrat l’empat del Mallorca, un dels equips amb els quals se la juga enguany.
El camí de la salvació
Des de l’arribada de Luís Castro a la banqueta a finals de 2025, l’equip ha aconseguit nou victòries i cinc empats, la qual cosa suma un total de 32 punts. Només Barcelona (48 punts), Reial Madrid (41 punts) i Vila-real (34 punts) han aconseguit més punts que el Llevant, que ha fet un 2026 digne de Champions League, però que encara no sap si li servirà per a aconseguir la salvació. Els del Ciutat de València van arribar a la parada nadalenca com a cuers, amb tan sols 10 punts, i han aconseguit dependre de si mateixos per a salvar-se després de remuntar una diferència de set punts amb els seus rivals.
Els que es queden pels que se’n van
El somni de la permanència suposaria també retindre Mathew Ryan i Adrián Dela, que tenen una clàusula d’una temporada més en el contracte si el Llevant salva la categoria. D’altra banda, tot apunta al fet que José Luis Morales, jugador de la història del Llevant amb més partits i més gols en Primera Divisió, no continuarà en l’equip la pròxima temporada.
L’equip també ha aconseguit igualar la seua millor seqüència de victòries al Ciutat. El Mallorca, este cap de setmana passat (2-0), ha sigut l’última de les seues víctimes, a les quals se sumen Reial Oviedo (4-2), Getafe (1-0), Sevilla (2-0) i Osasuna (3-2). L’equip ha aconseguit alçar el vol i barallar per la permanència després de les set victòries aconseguides quan ha jugat de local, totes durant la segona mitat de la temporada.
El Llevant jugarà el seu últim partit de la temporada a La Cartuja, estadi que actualment està utilitzant el Reial Betis. A l’equip valencià li valdria amb un empat per a aconseguir la salvació matemàtica, que depén d’ells mateixos. En el cas que no puntuen, només descendirien en cas d’empat a 42 punts amb l’Elx, únic equip que també baralla pel descens amb el qual tenen la mitjana de gols perduda. El club va rebre més de 1.600 peticions d’aficionats interessats a comprar entrades per a poder acompanyar l’equip en l’últim partit de la temporada, en el qual es decidirà la categoria en la qual jugarà el Llevant la temporada que ve.
