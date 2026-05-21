AGRICULTURA
Fontestad supera els 200 milions de negoci citrícola i guanya 7 milions per l’impuls del sector exterior
La producció anual de l’empresa familiar arriba als 160 milions de quilos de cítrics
El grup citrícola Fontestad, SA va registrar una xifra de negoci de 207,6 milions d’euros durant l’exercici 2024/2025, la qual cosa suposa un increment del 7,6 % respecte a la campanya precedent. La firma valenciana també va aconseguir millorar el seu benefici net fins a 7,03 milions, enfront dels 6,9 milions de l’exercici precedent, segons constaten els últims comptes depositats en el Registre Mercantil de València.
L’empresa familiar fundada per Vicente Fontestad Planells en 1984, en mans de la segona generació, no ha deixat de créixer des dels seus inicis. Compta amb unes instal·lacions de 50.000 m² i presència en les plataformes logístiques de Mercamadrid i Perpinyà. La producció anual de Fontestad arriba als 160 milions de quilos de cítrics, dels quals un 40 % és de producció pròpia i controlada, amb unes 900 hectàrees a la Comunitat Valenciana, Andalusia i Múrcia.
El període analitzat, comprés entre l’1 de setembre de 2024 i el 31 d’agost de 2025, reflectix una evolució positiva per a la companyia especialitzada en el comerç majorista de taronges i mandarines, segons els comptes depositats en el Registre Mercantil. També en este període l’empresa ha incrementat la seua plantilla, al passar de 1.414 a 1.537 treballadors fixos en els seus diferents centres de treball.
Marques pròpies i França
La companyia comercialitza els cítrics sota les marques Fontestad i Tío Vicent en el mercat espanyol, així com Mademoiselle i Coquette a França. Del total, 109 milions corresponen al mercat nacional, mentres que les exportacions dins de la Unió Europea van aportar 44 milions, i els enviaments a tercers països van sumar 52 milions. Este creixement s’atribuïx a la consolidació de la seua activitat comercial i a l’enfortiment de la seua posició en el sector agroalimentari. Fontestad, SA aglutina les filials Fontestad France, Fontestad Citrus, Fontestad Energy i Fontestad UK, entre altres.
L’empresa citrícola Fontestad posseïx una participació accionarial en Zuvamesa (Zumos Valencianos del Mediterráneo), projecte al qual pertany amb una quota del 13,62 %. Esta inversió els permet processar la fruita de rebuig, reduir el desaprofitament alimentari i ocupar un lloc en el consell d’administració. En Zuvamesa també participen altres grans firmes tarongeres valencianes com Juan Montilla, Cañamás Hermanos, Bagu o Vicente Giner, entre altres.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
- Camps no es guarda res i habilita una seu física per a disputar el lideratge del PPCV a Llorca