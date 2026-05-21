
Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte

Recorrerà el centre de la ciutat, des de la plaça de Sant Agustí fins a l’ajuntament

Una imatge de la massiva manifestació de professors a València tanca la primera setmana de vaga indefinida a la Comunitat Valenciana / ROBER SOLSONA/EUROPA PRESS

Marta Rojo

València

Els sindicats de docents han convocat per a este dissabte una altra gran manifestació que recorrerà la ciutat de València eixa vesprada. Serà a les 18 hores i eixirà des de la plaça de Sant Agustí. Des d’eixe punt, recorrerà tota la zona central de la ciutat: des del carrer Xàtiva passant per Colón, Porta de la Mar, el Palau de Justícia, el carrer la Pau i Sant Vicent, fins a arribar a la casa consistorial.

La manifestació serà la tercera que, previsiblement, serà massiva. Ja ho va ser la que es va convocar divendres passat, en la qual van participar 35.000 persones segons el recompte de la Delegació del Govern. I, en menor mesura, la del dilluns de la setmana passada, primer dia de la vaga indefinida. En menor mesura perquè eixe dia es van convocar protestes en les tres capitals de província, mentres que la marxa de divendres va ser unitària a València.

Cartell de convocatòria de la manifestació / Redacció Levante

La negociació, en punt mort

La manifestació arriba en un moment en què la negociació ha tornat a encallar. La Conselleria d’Educació i els sindicats van mantindre, este dimecres, una reunió en la qual Ortí va preguntar als representants dels treballadors si acceptaven la proposta d’acord que havia fet la Generalitat, que incloïa una pujada salarial de 200 euros, però pocs acords en la resta d’assumptes, com les ràtios o les plantilles.

I la resposta dels sindicats, que havien sotmés a votació de les seues afiliacions i dels docents en general eixe document, va ser que no. De fet, en la consulta, un 78 % dels participants va votar en contra de l’acord.

