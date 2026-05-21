Oposició a la carrera: la Diputació de València posa data al seu examen massiu d’administratius
L’exercici tindrà lloc el dia 20 de juny, menys de tres mesos després d’anul·lar el procés anterior, i hi haurà 66 places en joc
La Diputació de València tenia pressa per tirar avant el procés d’oposició per a 66 places d’administratiu i ho està demostrant. Este dijous, el Butlletí Oficial de la Província (BOP) ha publicat el llistat d’admesos i exclosos i ha fixat la data per a la prova el 20 de juny. S’ha resolt de manera expressa, després que a finals de març s’anul·lara el procés anterior. En qüestió de menys de tres mesos hi haurà examen. Tot es resoldrà dins d’este mandat polític.
A finals de març, un decret presidencial tombava el procés selectiu de 47 places C1 per les irregularitats en les bases de les quals havia advertit Intersindical. Eren places corresponents a les ofertes de 2023, 2024 i 2025. Ara s’ha aprofitat per a sumar-hi les de l’oferta de 2026 i s’ha arribat a 66 places.
Serà un procés multitudinari que ha despertat un gran interés després d’anys sense convocar-se. Hi ha 6.500 aspirants apuntats.
Cal recordar que aquella marxa arrere va arribar després que Intersindical presentara un contenciós assenyalant irregularitats en les bases. La intenció inicial de l’Àrea de Personal era obrir estes places amb un únic examen teòric tipus test. La central sindical va recordar que la normativa obliga al fet que almenys hi haja dos exàmens, un teòric i un pràctic. Entenia, a més, que eixa fórmula suposaria un greuge per a funcionaris que van entrar en convocatòries anteriors sotmetent-se a processos molt més durs, de fins a tres i quatre exàmens. Però, a més, sostenia que es trencava el principi de mèrit i capacitat.
Aquell procés selectiu, el 3/25, es va convocar el passat 14 de novembre. El 27 de novembre va haver-hi un recurs de reposició contra les bases, que es va estimar parcialment i que va motivar que a principis de gener es plantejara un segon examen pràctic, però també de tipus test.
No obstant això, no es van modificar les bases; ni s’aclaria a quina part del temari correspondria el segon exercici; ni si es podria portar o no legislació; ni s’obria de nou el termini malgrat haver modificat el procés, va al·legar el sindicat. Això va portar STAS a acudir a la via contenciosa administrativa per entendre que no modificar les bases malgrat haver-se estimat les al·legacions creava inseguretat jurídica.
Després de la marxa arrere i el replantejament de les bases, tot s’ha accelerat. Sobretot tenint en compte que el calendari electoral està en marxa i que la legislatura entrarà en el seu últim any. No sol ser habitual tanta agilitat. De fet, els processos se solen dilatar. Precisament s’han incorporat en les últimes setmanes encara administratius de l’oferta de 2018, l’examen de la qual es va celebrar durant la pandèmia, fa ja cinc anys.
