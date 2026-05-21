Pablo Ibar arriba al teatre amb l’obra ‘L’innocent’, de Miguel Ferrando
Groc Teatre estrena la seua nova obra basada en la història del presoner espanyol condemnat a cadena perpètua per un triple homicidi
Kevin Contreras
Un triple homicidi, una vida repleta de males companyies, un juí amb indefensió i el primer espanyol condemnat a pena de mort als Estats Units. És la història de Pablo Ibar, nebot del boxador José Manuel Ibar, Urtain, que va ser condemnat per un triple homicidi l’any 2000. L’obra s’estrena este dijous 21 de maig sobre els taulons del Teatre Círculo de Benimaclet, a on estarà disponible fins al diumenge 24.
De la mà de Miguel Ferrando Rocher, creador de la companyia valenciana Groc Teatre, la història arribarà per primera vegada a l’escenari després que ja se n’hagen fet sèries, pel·lícules i documentals. Acompanyat per Héctor Fuster (el Boxador), Amparo Marí (Tanya Quiñones) i Robert de la Fuente (músic en escena), l’obra aprofundix més enllà del cas, fent èmfasi en els pensaments de les persones afectades i expressant les inquietuds d’un dia a dia en un lloc en el qual el temps es queda detingut de manera constant.
La innocència del teatre
L’obra conta els actes i pensaments del Boxador, l’aparent protagonista que està en la presó, i del seu entorn. A través del seu personatge i el de Tanya, la seua esposa que es nega a allunyar-se d’ell per dura que siga la situació, l’autor busca fer una “reflexió escènica” sobre el pas del temps, la vida en la presó i la resistència de la figura humana. Una història marcada per la contraposició entre tot el que ha succeït des del seu ingrés a la presó l’any 2000 fins al dia de hui. Tanya, mostra de resiliència i amor constant, mostra la seua relació després de tot el que ha passat i els motius per a triar quedar-se amb algú quan sembla que tot s’esfondra. “Per a mi, ella és quasi el personatge principal”, admet l’autor, que no vol que es veja com un relat sobre els crims, el cas judicial o el mateix Pablo, sinó com una exposició que tracta “de l’amor, de la resiliència o del suport d’una persona al costat d’una altra durant 32 anys”.
Una peça que busca respostes a “preguntes humanes”. La manera d’empatitzar amb la família, amb l’entorn i amb la situació, però sense dictar una sentència sobre el cas, sense dir-li “innocent” al presoner, malgrat que el títol puga donar peu a això. “No és un qualificatiu a ell. Hi ha més innocents en este cas”, defén Ferrando, que usa la paraula com una expressió dramàtica “carregada de dubte i de tensió”, més que com una sentència sobre la situació de Pablo.
Persones més que personatges
En paraules del mateix autor: “L’innocent recupera la història des d’una mirada distinta, posant el focus en les persones que hi ha darrere”. Les característiques que fan humana una persona, el pas del temps en una vida que continua, però que seguix suspesa en l’aire, o un amor tancat entre quatre parets són alguns dels recursos utilitzats per Ferrando Rocher, que busca dotar l’obra d’una certa intimitat i poder enfocar-la més en les relacions personals i en el que passa en una vida detinguda de manera quasi permanent. “Quan vages a prendre una cervesa, jo estaré ací. Quan el cap de setmana te’n vages de viatge, o estigues veient la tele, jo estaré ací”, interpel·la el Boxador directament l’espectador.
El Boxador, nom assignat directament per la fama del seu oncle, fa referència al llegat familiar que carrega a l’esquena i servix de metàfora constant al llarg de l’obra. Un llegat que es veu també en l’espai mateix, un ring de boxa, que metaforitza amb l’espai tancat al qual fa referència amb la presó i la baralla constant a la qual s’enfronta Pablo Ibar, que ha de continuar aguantant colps per a demostrar la seua innocència.
Miguel Ferrando Rocher, que ja va guanyar el Premi MAX del Públic en 2019 amb la seua anterior obra, Genovese, estrenarà la seua nova representació teatral després d’estar escrita des de 2019, quan el “protagonista” va ser absolt de la pena capital i va veure reduïda la seua condemna a cadena perpètua. Set anys després de la seua creació, L’innocent veurà la llum el dijous 21 de maig, just en el moment en el qual el cas torna a estar en boca de tots per l’aparició d’un nou testimoni que afirma saber qui va cometre el crim.
