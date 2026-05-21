Potries fa un pas més per a millorar la gestió de residus i ser un municipi més sostenible amb l’execució de l’illa de compostatge
El projecte el financen l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat Valenciana
La localitat de Potries xafa fort en el seu camí per a millorar la gestió dels residus orgànics i avançar cap a un municipi més sostenible. Ara ho fa amb el projecte de la futura illa de compostatge comunitària, que augmenta el compromís de la població amb el medi ambient.
L’Ajuntament de Potries iniciarà l’execució de l’illa de compostatge d’ací a poc, segons ha confirmat l’equip de govern local. La nova instal·lació permetrà transformar residus orgànics en compost de qualitat per a ús agrícola, particular i espais públics.
Els resultats que espera aconseguir el consistori són un 33 % de percentatge de bioresidus tractats en el municipi, la reducció de 19,71 tones a l’any de bioresidus transportats a planta i la producció de 5,9 tones/any de compost, utilitzat per a explotacions agrícoles, particulars i per a jardineria municipal. Amb el nou projecte, s’evitaran emissions de prop de 1.872,45 CO₂/any.
Finançament
L’import total del projecte és de 144.580,78 € amb un finançament a tres parts: la Generalitat Valenciana aporta una subvenció del programa LEADER 2023-2024 de 100.000,00 €; la Diputació de València, per mitjà de Medi Ambient, hi participa amb 30.000,00 €, i l’Ajuntament de Potries hi invertix 14.580,78 € de fons propis.
Potries continua treballant per un futur més verd, sostenible i responsable.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
- Camps no es guarda res i habilita una seu física per a disputar el lideratge del PPCV a Llorca