Potries fa un pas més per a millorar la gestió de residus i ser un municipi més sostenible amb l’execució de l’illa de compostatge

El projecte el financen l’Ajuntament, la Diputació i la Generalitat Valenciana

Imatge virtual de la futura illa de compostatge a Potries

Salva Talens

Gandia

La localitat de Potries xafa fort en el seu camí per a millorar la gestió dels residus orgànics i avançar cap a un municipi més sostenible. Ara ho fa amb el projecte de la futura illa de compostatge comunitària, que augmenta el compromís de la població amb el medi ambient.

L’Ajuntament de Potries iniciarà l’execució de l’illa de compostatge d’ací a poc, segons ha confirmat l’equip de govern local. La nova instal·lació permetrà transformar residus orgànics en compost de qualitat per a ús agrícola, particular i espais públics.

Els resultats que espera aconseguir el consistori són un 33 % de percentatge de bioresidus tractats en el municipi, la reducció de 19,71 tones a l’any de bioresidus transportats a planta i la producció de 5,9 tones/any de compost, utilitzat per a explotacions agrícoles, particulars i per a jardineria municipal. Amb el nou projecte, s’evitaran emissions de prop de 1.872,45 CO₂/any.

Finançament

L’import total del projecte és de 144.580,78 € amb un finançament a tres parts: la Generalitat Valenciana aporta una subvenció del programa LEADER 2023-2024 de 100.000,00 €; la Diputació de València, per mitjà de Medi Ambient, hi participa amb 30.000,00 €, i l’Ajuntament de Potries hi invertix 14.580,78 € de fons propis.

Potries continua treballant per un futur més verd, sostenible i responsable.

