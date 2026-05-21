Vaga educativa
Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
Comencen a succeir-se les primeres renúncies davant de la falta d’acord entre la Conselleria d’Educació i els sindicats, mentres 500 equips directius presenten en la Generalitat Valenciana una “caixa de deficiències” amb els problemes acumulats durant anys en els seus centres
La vaga indefinida del professorat de la Comunitat Valenciana, que este dimecres complix el nové dia consecutiu, ha donat pas a una escalada sense precedents i els equips directius de centres públics de les tres províncies han començat a fer realitat les amenaces de dimissions davant de la falta d’acord entre la Conselleria d’Educació i els sindicats. Tot això, entre queixes pel que descriuen com un abandó sistemàtic per part de la Generalitat Valenciana. Ja s’han registrat dos dimissions en els municipis d’Algemesí i Albalat de la Ribera, i una altra a Alacant. Podrien no ser les úniques.
Més de 1.200 membres directius de centres escolars, adherits a un manifest en defensa de l’educació pública, van amenaçar amb esta mesura de pressió col·lectiva a l’inici de la vaga. El manifest comptava amb 39 reivindicacions que van des de la reducció de ràtios fins a la millora d’infraestructures, passant per una major atenció a l’alumnat amb necessitats educatives i la rebaixa de la càrrega burocràtica. Eixe document va ser enviat en dos ocasions a la Conselleria i, segons denuncien els seus firmants, “va quedar en lletra morta”. El passat 18 de maig, més de 1.700 persones van participar en una assemblea a Picanya —presencialment i telemàticament— en què els equips directius van posar data i forma a l’amenaça, acord o dimissió, mentres que este dimecres uns 500 equips directius van presentar davant de la Conselleria una “caixa de deficiències” amb els problemes acumulats durant anys en els seus centres.
A la Ribera Alta, l’IES Sucro aglutina uns sis-cents alumnes de cinc municipis. El seu director, Christian Lausuch, ha presentat la dimissió: “Estem totalment abandonats”, va resumir a Levante-EMV en una frase que condensa l’estat d’ànim de centenars de directors i directores de llarg a llarg del territori valencià. El responsable va descriure una situació de caos en la qual part de l’alumnat deambula pel centre sense classe i una altra telefona a les seues famílies perquè vagen a arreplegar-los. “No podem tindre cinc-cents adolescents bambant per ací”, va afirmar Lausuch, que va afegir que el centre arrossega carències greus: falta de professorat especialitzat per a necessitats especials i salut mental, retards en recursos tecnològics i deficiències administratives que la vaga ha agreujat. “Estan cremant molt les directives i això dificultarà que en el futur es puguen constituir equips que vulguen fer-se càrrec d’esta responsabilitat”, va advertir Lausuch.
“És una situació caòtica i una pèrdua de la continuïtat del treball realitzat”, diu el director de l’IES Bernat Guinovart d’Algemesí, Juanfran del Amor
En la mateixa comarca, el director de l’IES Bernat Guinovart d’Algemesí, Juanfran del Amor, també ha presentat la seua dimissió al claustre. “És una situació caòtica i una pèrdua de la continuïtat del treball realitzat”, va valorar al respecte, per a explicar que alguns dies l’adhesió a la vaga ha fregat el 90 % del professorat, a la qual esta setmana s’ha sumat també la vaga d’estudiants: només acudix al centre la mitat de l’alumnat de primer i segon de l’ESO i els de segon de Batxillerat. “Estem de vaga, ens estem esforçant davant de les famílies i l’alumnat i la resposta de la Conselleria no està sent l’adequada”, va assegurar en eixe sentit.
A Alacant, la directora del CEIP Joaquín Sorolla, Mar Fidalgo, ha comunicat ja la seua dimissió al claustre i l’ha traslladada a l’Administració autonòmica. “No donen resposta a cap de les necessitats que els plantegem i n’hi ha moltes. No podem consentir que ens ignoren i que l’educació pública es deteriore dia a dia”, va afirmar. La seua decisió arrossega el cessament de la cap d’estudis i la secretària del centre.
A la Safor, els equips directius de l’IES Veles e Vents de Gandia i de l’IES La Valldigna de Tavernes de la Valldigna estudien sumar-se a les dimissions després de convocar sessions extraordinàries dels seus claustres. Des dels dos centres van explicar este dimarts que el seu objectiu és evitar que es configure un relleu immediat: “No volem que cap altre equip es presente com a alternativa, perquè siga la Conselleria qui haja de reaccionar i assumir la situació”, van assenyalar.
Cal destacar que l’eixida d’un director arrossega automàticament la resta de l’equip directiu —secretaria, vicedirecció i direcció d’estudis— i totes les direccions de departament. En eixe sentit, el futur després de la presentació de la dimissió és incert: la inspecció educativa pot acceptar-la o rebutjar-la si no la considera motivada.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Més de 1.200 membres de direccions de centres es plantegen dimitir en bloc en suport a la vaga
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
- Camps no es guarda res i habilita una seu física per a disputar el lideratge del PPCV a Llorca