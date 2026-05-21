La Trobada d’Escoles de la Costera més reivindicativa seguix avant este dissabte a Llocnou tot i la vaga docent

La Coordinadora d’Escoles en Valencià vol convertir l’acte en un “clam” per l’escola pública

Participants en una edició passada de la Trobada de la Costera / Escola Valenciana

Lluis Cebriá

La Coordinadora d’Escoles en Valencià la Costera, el CEIP Sanchis Guarner i l’Ajuntament de Llocnou d’en Fenollet han decidit continuar avant amb la celebració de la XXIV Trobada d’Escoles de la Costera, prevista este dissabte a Llocnou d’en Fenollet, després de suspendre’s fa unes setmanes per les pluges.

Tot i que la vaga docent continua convocada, l’entrega dels Premis Sambori serà el 30 de maig, amb diversos premiats en la comarca. Des d’Escola Valenciana subratllen que podria haver-hi “problemes d’infraestructura en taules i cadires” si s’ajorna novament la trobada de la Costera. “La Coordinadora d’Escoles en Valencià la Costera, el CEIP Sanchis Guarner i l’Ajuntament de Llocnou d’en Fenollet estan decidits a tirar avant la Trobada del dia 23”, indiquen. L’entitat vol convertir la Trobada de la Costera “en un acte reivindicatiu per l’escola publica, de qualitat i en valencià”.

Tant Escola Valenciana com la Coordinadora mostren el seu suport a la vaga docent, per la qual cosa es mostren “molt satisfets” que la XXIV Trobada d’Escoles de la Costera “siga molt reivindicativa i per una escola pública de qualitat i en valencià”. “Veniu amb les vostres samarretes, amb els eslògans i demaneu-ho molt fort, que ho sàpien totes i tots. La cercavila ha de ser un clam per a demanar l’escola que volem, la nostra escola”, afigen.

La Trobada prendrà la zona de l’avinguda Blasco Ibáñez i 9 d’Octubre, al costat de l’escola Sanchis Guarner i el poliesportiu. La cercavila començarà en la plaça Velázquez i conclourà en el carrer Jaume I, a on estarà instal·lat l’escenari en el qual es faran els parlaments.

