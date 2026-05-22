Reconstrucció
Albal i un municipi portugués intercanvien coneixements sobre gestió de desastres naturals
L’alcalde, José Miguel Ferris, destaca l’oportunitat d’extraure aprenentatges per a millorar la resposta i recuperació davant de futures emergències climàtiques
Fa uns dies, l’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, va viatjar fins al municipi portugués de Leiria per a compartir experiències sobre la dana del 29 d’octubre de 2024 i la reconstrucció amb les autoritats locals, després de patir les conseqüències del temporal Kristin. Ferris va estar acompanyat pels alcaldes de Catadau, Montserrat, Carlet i Guadassuar en esta iniciativa organitzada per la Cambra de Comerç portuguesa.
“La visita a Leiria ha sigut una oportunitat molt valuosa per a compartir experiències entre municipis que hem viscut situacions molt dures a conseqüència de fenòmens meteorològics extrems. Conéixer de primera mà com estan afrontant a Portugal la reconstrucció després de la tempesta Kristin, ens permet extraure aprenentatges útils per a continuar millorant la nostra capacitat de resposta i recuperació davant de futures emergències”, explica l’alcalde.
A més, afig que “durant estes trobades hem pogut intercanviar procediments, models de coordinació i estratègies d’actuació al costat de responsables municipals i tècnics portuguesos. La cooperació entre administracions locals és fonamental per a construir municipis més preparats, resilients i capaços de protegir la ciutadania davant de catàstrofes naturals”.
Tornada i col·laboració
Ferris ha tornat carregat de propostes. “Tornem a Albal amb noves idees i iniciatives que poden ajudar-nos a continuar avançant en matèria de prevenció, reconstrucció i planificació. Compartir coneixement i treballar conjuntament entre territoris és també una manera d’enfortir Europa des de l’àmbit local”, explica.
A més, l’alcalde destaca “la importància que municipis afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024 puguem mantindre espais de col·laboració internacional com este, perquè els desafiaments climàtics requerixen respostes coordinades, aprenentatge mutu i solidaritat institucional”.
