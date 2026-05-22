Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaCalles cortadas manifestación ValenciaSeguimiento huelga profesoresPérez Llorca Huelga EducaciónFord Bronco AlmussafesValencia Basket horarioValldigna Verda
instagramlinkedin

Reconstrucció

Albal i un municipi portugués intercanvien coneixements sobre gestió de desastres naturals

L’alcalde, José Miguel Ferris, destaca l’oportunitat d’extraure aprenentatges per a millorar la resposta i recuperació davant de futures emergències climàtiques

L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, amb els seus homòlegs a Leiria

L’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, amb els seus homòlegs a Leiria / J. M. F.

Ada Dasí

Ada Dasí

Albal

Fa uns dies, l’alcalde d’Albal, José Miguel Ferris, va viatjar fins al municipi portugués de Leiria per a compartir experiències sobre la dana del 29 d’octubre de 2024 i la reconstrucció amb les autoritats locals, després de patir les conseqüències del temporal Kristin. Ferris va estar acompanyat pels alcaldes de Catadau, Montserrat, Carlet i Guadassuar en esta iniciativa organitzada per la Cambra de Comerç portuguesa.

“La visita a Leiria ha sigut una oportunitat molt valuosa per a compartir experiències entre municipis que hem viscut situacions molt dures a conseqüència de fenòmens meteorològics extrems. Conéixer de primera mà com estan afrontant a Portugal la reconstrucció després de la tempesta Kristin, ens permet extraure aprenentatges útils per a continuar millorant la nostra capacitat de resposta i recuperació davant de futures emergències”, explica l’alcalde.

José Miguel Ferris en su visita al municipio, junto con otros alcaldes.

José Miguel Ferris en la seua visita al municipi, juntament amb altres alcaldes / Levante-EMV

A més, afig que “durant estes trobades hem pogut intercanviar procediments, models de coordinació i estratègies d’actuació al costat de responsables municipals i tècnics portuguesos. La cooperació entre administracions locals és fonamental per a construir municipis més preparats, resilients i capaços de protegir la ciutadania davant de catàstrofes naturals”.

Tornada i col·laboració

Ferris ha tornat carregat de propostes. “Tornem a Albal amb noves idees i iniciatives que poden ajudar-nos a continuar avançant en matèria de prevenció, reconstrucció i planificació. Compartir coneixement i treballar conjuntament entre territoris és també una manera d’enfortir Europa des de l’àmbit local”, explica.

Noticias relacionadas

Visitando las instalaciones deportivas.

Visita a les instal·lacions esportives / Levante-EMV

A més, l’alcalde destaca “la importància que municipis afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024 puguem mantindre espais de col·laboració internacional com este, perquè els desafiaments climàtics requerixen respostes coordinades, aprenentatge mutu i solidaritat institucional”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
  2. Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
  3. Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
  4. Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
  5. L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
  6. El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
  7. La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
  8. Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major

El conseller de Sanitat es querella contra Diana Morant per acusar-lo de “lucrar-se” amb la privada

El conseller de Sanitat es querella contra Diana Morant per acusar-lo de “lucrar-se” amb la privada

L’excomissionat del Govern per a la dana declara davant del jutge per la presumpta falsificació del seu títol educatiu

L’excomissionat del Govern per a la dana declara davant del jutge per la presumpta falsificació del seu títol educatiu

Mompó (PP) se cita amb Bielsa (PSPV) per a negociar els pressupostos de la Diputació de València

Mompó (PP) se cita amb Bielsa (PSPV) per a negociar els pressupostos de la Diputació de València

Quadern d’Assajos Teatre pren l’escenari del Serrano de Gandia per a celebrar els 20 anys de la seua reobertura amb ‘Falstaff, l’últim assaig’

Quadern d’Assajos Teatre pren l’escenari del Serrano de Gandia per a celebrar els 20 anys de la seua reobertura amb ‘Falstaff, l’últim assaig’

Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes

Albal i un municipi portugués intercanvien coneixements sobre gestió de desastres naturals

Albal i un municipi portugués intercanvien coneixements sobre gestió de desastres naturals

Rafelguaraf aconseguix paralitzar una central fotovoltaica amb 4.500 panells en defensa del sòl agrícola

Rafelguaraf aconseguix paralitzar una central fotovoltaica amb 4.500 panells en defensa del sòl agrícola

L’Ajuntament de València denuncia davant de la Generalitat la piscina d’Alboraia investigada per la justícia

Tracking Pixel Contents