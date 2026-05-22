El conseller de Sanitat es querella contra Diana Morant per acusar-lo de “lucrar-se” amb la privada
Morant va declinar presentar-se a l’acte de conciliació del passat 2 d’abril
EFE
Va ser el 4 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer, quan la socialista i ministra Diana Morant va acusar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, de “lucrar-se amb la privatització de la sanitat pública”. En la seua declaració, la líder del PSPV-PSOE va demanar obrir una comissió d’investigació en les Corts Valencianes per a aclarir les polèmiques relacionades amb Ribera Salud. Eixe mateix dia, Gómez va anunciar que recorreria a la via judicial. Ara, quasi quatre mesos després, i després d’un acte de conciliació al qual Morant no es va presentar, Gómez formalitza la seua querella contra Morant davant del Tribunal Suprem, com publica l’agència EFE.
Segons l’escrit presentat per la defensa de Gómez, les declaracions de Morant no “constituïxen una crítica política genèrica, una valoració ideològica ni una opinió emparada per la llibertat d’expressió, sinó una imputació directa, personal i concreta de fets delictius”. De fet, expressa que Morant li atribuïx “lucre personal indegut derivat de l’exercici del seu càrrec públic, conductes corruptes vinculades a la privatització de la sanitat i relació irregular i espúria amb una empresa concreta del sector sanitari (Ribera Salud)”.
La defensa del conseller considera que les manifestacions descrites “encaixen plenament en el delicte de calúmnies” i l’acte de conciliació era l’“última oportunitat” perquè Morant rectificara públicament i evitara “la interposició immediata de la corresponent querella criminal, amb totes les conseqüències penals, civils i reputacionals que se’n deriven”.
La Fiscalia va arxivar la denúncia del PSPV
Els socialistes no es van cenyir només a les paraules i acusacions de Morant, sinó que van presentar una denúncia contra Gómez i dos dels seus familiars per tracte de favor a Ribera Salud. Juntament amb el conseller, es denunciava també el germà de Gómez, gerent d’una clínica a Benidorm adquirida per este grup de salut; i la seua cunyada, directora financera de Ribera Salud. Segons va reflectir el PSPV en la seua denúncia —presentada inicialment davant de la Fiscalia Provincial, però derivada a la del TSJCV per l’aforament de Marciano Gómez—, “l’actual conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va ser un dels ideòlegs del model Alzira” per a la privatització del sistema sanitari. Això no obstant, la Fiscalia va arxivar la denúncia.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
- Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major