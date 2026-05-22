Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaCalles cortadas manifestación ValenciaSeguimiento huelga profesoresPérez Llorca Huelga EducaciónFord Bronco AlmussafesValencia Basket horarioValldigna Verda
instagramlinkedin

El conseller de Sanitat es querella contra Diana Morant per acusar-lo de “lucrar-se” amb la privada

Morant va declinar presentar-se a l’acte de conciliació del passat 2 d’abril

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, intervé durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el 19 de maig de 2026

La ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant, intervé durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el 19 de maig de 2026 / Isa Saiz - Europa Press

Lluís Pérez

EFE

València

Va ser el 4 de febrer, coincidint amb el Dia Mundial Contra el Càncer, quan la socialista i ministra Diana Morant va acusar el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, de “lucrar-se amb la privatització de la sanitat pública”. En la seua declaració, la líder del PSPV-PSOE va demanar obrir una comissió d’investigació en les Corts Valencianes per a aclarir les polèmiques relacionades amb Ribera Salud. Eixe mateix dia, Gómez va anunciar que recorreria a la via judicial. Ara, quasi quatre mesos després, i després d’un acte de conciliació al qual Morant no es va presentar, Gómez formalitza la seua querella contra Morant davant del Tribunal Suprem, com publica l’agència EFE.

Segons l’escrit presentat per la defensa de Gómez, les declaracions de Morant no “constituïxen una crítica política genèrica, una valoració ideològica ni una opinió emparada per la llibertat d’expressió, sinó una imputació directa, personal i concreta de fets delictius”. De fet, expressa que Morant li atribuïx “lucre personal indegut derivat de l’exercici del seu càrrec públic, conductes corruptes vinculades a la privatització de la sanitat i relació irregular i espúria amb una empresa concreta del sector sanitari (Ribera Salud)”.

La defensa del conseller considera que les manifestacions descrites “encaixen plenament en el delicte de calúmnies” i l’acte de conciliació era l’“última oportunitat” perquè Morant rectificara públicament i evitara “la interposició immediata de la corresponent querella criminal, amb totes les conseqüències penals, civils i reputacionals que se’n deriven”.

Noticias relacionadas

La Fiscalia va arxivar la denúncia del PSPV

Els socialistes no es van cenyir només a les paraules i acusacions de Morant, sinó que van presentar una denúncia contra Gómez i dos dels seus familiars per tracte de favor a Ribera Salud. Juntament amb el conseller, es denunciava també el germà de Gómez, gerent d’una clínica a Benidorm adquirida per este grup de salut; i la seua cunyada, directora financera de Ribera Salud. Segons va reflectir el PSPV en la seua denúncia —presentada inicialment davant de la Fiscalia Provincial, però derivada a la del TSJCV per l’aforament de Marciano Gómez—, “l’actual conseller de Sanitat, Marciano Gómez, va ser un dels ideòlegs del model Alzira” per a la privatització del sistema sanitari. Això no obstant, la Fiscalia va arxivar la denúncia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Concurs Internacional d’Arrossos Creatius Ciutat d’Oliva tindrà cuiners de Nova Zelanda, Mèxic i Colòmbia
  2. Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
  3. Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
  4. Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
  5. L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
  6. El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
  7. La Falla Baró de Patraix-Conca demana ajuda urgent per a la seua fallereta Berta
  8. Tobies Grimaltos presenta a Xàtiva ‘Assaig sobre la vellesa’, un llibre que aprofundix en les virtuts i misèries de fer-se major

El conseller de Sanitat es querella contra Diana Morant per acusar-lo de “lucrar-se” amb la privada

El conseller de Sanitat es querella contra Diana Morant per acusar-lo de “lucrar-se” amb la privada

L’excomissionat del Govern per a la dana declara davant del jutge per la presumpta falsificació del seu títol educatiu

L’excomissionat del Govern per a la dana declara davant del jutge per la presumpta falsificació del seu títol educatiu

Mompó (PP) se cita amb Bielsa (PSPV) per a negociar els pressupostos de la Diputació de València

Mompó (PP) se cita amb Bielsa (PSPV) per a negociar els pressupostos de la Diputació de València

Quadern d’Assajos Teatre pren l’escenari del Serrano de Gandia per a celebrar els 20 anys de la seua reobertura amb ‘Falstaff, l’últim assaig’

Quadern d’Assajos Teatre pren l’escenari del Serrano de Gandia per a celebrar els 20 anys de la seua reobertura amb ‘Falstaff, l’últim assaig’

Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes

Albal i un municipi portugués intercanvien coneixements sobre gestió de desastres naturals

Albal i un municipi portugués intercanvien coneixements sobre gestió de desastres naturals

Rafelguaraf aconseguix paralitzar una central fotovoltaica amb 4.500 panells en defensa del sòl agrícola

Rafelguaraf aconseguix paralitzar una central fotovoltaica amb 4.500 panells en defensa del sòl agrícola

L’Ajuntament de València denuncia davant de la Generalitat la piscina d’Alboraia investigada per la justícia

Tracking Pixel Contents