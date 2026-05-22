Automòbils
Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
La companyia de l’oval publica una enigmàtica fotografia de la silueta del futur vehicle, el qual s’afegirà als quatre turismes que es llançaran a Europa fins a 2029
Ford va anunciar, per fi, dilluns passat el nou model que eixirà de la seua factoria d’Almussafes. Serà un multienergia, robust i compacte, de la família del Bronco, un dels vehicles més significatius de la companyia de l’oval. La seua eixida està prevista per a 2028. Entre els pocs avanços que dona la companyia sobre este projecte hi ha la primera imatge del vehicle. Ford ha mostrat una enigmàtica silueta, al costat dels altres quatre nous models de turismes que llançarà fins a 2029 a Europa.
La fotografia, publicada per Ford, mostra cinc vehicles en penombra sobre una carretera forestal al capvespre. Entre estos destaca una silueta més quadrada i robusta i una estètica inspirada en l’univers Bronco. La imatge busca transmetre l’ADN aventurer i off-road d’una gamma que s’ha convertit en un dels grans símbols de Ford als Estats Units.
El Bronco és un dels vehicles més emblemàtics de Ford. Nascut en els anys seixanta com un tot terreny pur, el model va tornar al mercat nord-americà convertit en rival directe de referències com el Jeep Wrangler o el Land Rover Defender.
No obstant això, tot apunta al fet que el “Bronco valencià”, destinat al mercat continental, tindrà un enfocament més adaptat a les exigències europees, amb versions electrificades i un plantejament més pròxim al SUV que al tot terreny estatunidenc. La publicació d’esta primera imatge també arriba en un moment de redefinició per a Ford a Europa.
A Almussafes, l’arribada d’un model lligat a la família Bronco suposa una salvació a la seua situació actual, amb la plantilla sumida en un ERTO. La planta valenciana fa anys que està pendent de nous anuncis industrials mentres afronta ajustos de producció i expedients de regulació temporal vinculats a la transició cap al vehicle elèctric.
La imatge difosa per la companyia s’interpreta ja com el primer avançament visual d’un dels projectes cridats a marcar el futur de la marca a Europa i el de la factoria valenciana.
