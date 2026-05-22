Urbanisme
L’Ajuntament de València denuncia davant de la Generalitat la piscina d’Alboraia investigada per la justícia
Un jutjat investiga la construcció de la citada piscina en terrenys que pertanyen al terme de València i que es consideren no urbanitzables
L’Ajuntament de València ha portat a la Generalitat Valenciana la construcció irregular en el seu terme municipal d’una piscina pública per part de l’Ajuntament d’Alboraia. Un jutjat ja investiga per la via penal l’actuació i manté imputats l’alcalde del consistori de l’Horta Nord, Miguel Chavarria; el seu regidor d’Urbanisme, Ana Bru, i l’exalcalde de València, Joan Ribó. En eixe context, i després de comprovar la irregularitat, la Regidoria d’Urbanisme ha informat l’Agència Valenciana de Protecció del Territori per a la possible obertura d’un expedient de restauració de la legalitat.
L’Agència, dependent de la Conselleria Medi Ambient, Infraestructures i Territori, és l’encarregada de resoldre les infraccions urbanístiques en sòl no urbanitzable com obres sense llicència o que incomplixen les determinacions fixades pel planejament urbanístic. En este cas, la piscina municipal impulsada per l’Ajuntament d’Alboraia per a ampliar la Ciutat de l’Esport es va erigir en terrenys que estaven pendents de segregació per a ser incorporats al seu terme municipal. Un procés que no va finalitzar en el seu moment —continua pendent, de fet—, per la qual cosa, tècnicament, els terrenys pertanyen al municipi de València, el Pla general d’ordenació urbana (PGOU) del qual els representa gràficament com a sòl no urbanitzable.
Al començar a investigar un jutjat, es va fer pública la irregularitat i el consistori del Cap i Casal va dur a terme una inspecció que va confirmar l’evident: la construcció de la piscina en un sòl pertanyent al municipi de València i, per tant, en terrenys a on no es podia construir. De manera que va elevar l’assumpte a l’agència autonòmica, que haurà d’incoar, si és el cas, l’expedient de restauració de la legalitat.
Este procés obligaria a ajustar les obres executades a les condicions urbanístiques exigides, encara que, en este cas, resultaria complicat, així que la normativa també preveu la demolició de les edificacions realitzades il·legalment. Amb tot, el consistori d’Alboraia nega haver rebut cap comunicació de l’organisme autonòmic.
La investigació del jutjat
El jutjat d’Instrucció 19 de València ja investiga possibles responsabilitats penals dels principals responsables dels dos consistoris quan es va produir l’actuació. Encara que la Fiscalia va sol·licitar l’arxivament de la causa, per considerar que es tractava d’una mera infracció administrativa, les dos acusacions insistixen que va haver-hi delicte perquè els regidors van actuar conscients de la irregularitat. Seguint eixa línia argumental, la no obertura d’un expedient de restauració de la legalitat al conéixer les circumstàncies podria haver tingut també conseqüències, per la qual cosa la Regidoria d’Urbanisme ha volgut curar-se en salut.
