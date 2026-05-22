Tribunals
L’excomissionat del Govern per a la dana declara davant del jutge per la presumpta falsificació del seu títol educatiu
José María Ángel, assistit pel prestigiós lletrat Javier Boix, pot negar-se a declarar per la seua condició d’investigat
L’excomissionat del Govern central per a la reconstrucció després de la dana, José María Ángel, compareix hui davant del Jutjat d’Instrucció 4 de València en qualitat d’investigat per la presumpta falsedat documental, comesa en 1983, del títol de diplomat en Arxivística i Biblioteconomia, que presumptament li va permetre ascendir en l’escala de funcionari en la Diputació de València. El titular del Jutjat d’Instrucció 4, el magistrat Jorge Martínez Ribera, va decidir citar-lo a declarar el passat 12 de maig després que la Secció Tercera de l’Audiència de València corregira la decisió del jutge d’acordar el sobreseïment lliure (definitiu si haguera sigut ferma la decisió) de la investigació per falsedat documental contra José María Ángel. Una decisió que va adoptar perquè considerava que “els fets denunciats estan notòriament prescrits (…) com a mínim fa 30 anys”. En la seua primera compareixença judicial per esta qüestió, José María Ángel pot acollir-se al dret a no declarar, per la seua condició d’investigat, una situació processal que també li concedix la possibilitat de mentir en defensa pròpia.
L’excomissionat del Govern per a la reconstrucció després de la dana ha triat per a la seua defensa l’experimentat i prestigiós advocat Javier Boix, que va aconseguir l’absolució a Camps en el primer juí de la Gürtel per la peça dels vestits, però que no va aconseguir evitar la condemna per al set vegades conseller Rafael Blasco, condemnat en totes les peces obertes pel desviament de les ajudes a la cooperació. Com a acusacions figuren en estes incipients diligències prèvies la Diputació de València i el Grup Parlamentari Popular de les Corts. El pseudosindicat Manos Limpias, que va presentar la denúncia original, ha sigut apartat de la causa per no pagar la fiança de 6.000 euros que s’exigix a totes les entitats que aspiren a exercir l’acusació popular en les causes penals.
En les diligències prèvies obertes per un presumpte delicte de falsedat contra José María Ángel, figura un informe de la Guàrdia Civil de València en el qual confirmen que en el Registre nacional de titulats universitaris oficials no apareix cap títol a nom de José María Ángel, que sí que va declarar, en una compareixença davant dels agents, que va estar matriculat en el curs 1975-1976 en la Facultat de Geografia i Història, encara que “no va completar els estudis i, posteriorment, va sol·licitar el trasllat a Madrid (especialitat Sociologia)”, que tampoc va completar, segons arreplega un informe de la Guàrdia Civil, incorporat a la causa. Ángel també va assegurar en esta compareixença que no reconeixia com a seu el títol de diplomatura en Arxivística i Biblioteconomia, suposadament expedit a València el 2 de setembre de 1983 i que figurava al seu nom en l’expedient laboral de la Diputació de València.
La Universitat de València va confirmar a Levante-EMV que en 1985 —quan presumptament s’hauria presentat el document— no hi havia cap diplomatura amb el nom Arxivística i Biblioteconomia, ja que no va ser fins a 1990 quan es va crear la diplomatura en Biblioteconomia i Documentació, que és l’antecedent de l’actual carrera d’Informació i Documentació.
