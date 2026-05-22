Mompó (PP) se cita amb Bielsa (PSPV) per a negociar els pressupostos de la Diputació de València
Els populars prioritzen un acord amb els socialistes abans que amb Vox malgrat la proposta de màxims que ha posat sobre la taula el PSPV
El PP està disposat a donar una oportunitat a la negociació amb l’aspiració d’aconseguir un pacte pressupostari amb el PSPV. Malgrat tindre en la recambra el vot favorable de Vox sense un gran cost, Vicent Mompó sembla primar ara mateix un acord d’ampli espectre, reeditant el quasi unànime “sí” que l’equip de govern de PP i Ens Uneix va tancar a finals de 2024 amb l’oposició, en el particular context de la dana.
Així, Vicent Mompó i Carlos Fernández Bielsa, portaveu del grup socialista, s’han citat este pròxim dimarts per a mantindre una primera trobada. El PP ja va passar un document detallat amb el projecte de pressupostos, i el PSPV ha posat un ultimàtum en forma de proposta alternativa que inclou un paquet d’inversions de 250 milions d’euros.
Es tracta d’una contraproposta de màxims, tant que sembla dissenyada per a embarrancar qualsevol negociació. La va presentar Bielsa dimecres passat en la seu del PSPV, en una escenificació amb tot el seu grup de diputats i amb el suport de la direcció autonòmica de Diana Morant. Entre les propostes, pràcticament duplicar el Fons de Cooperació Municipal fins als 120 milions; 41 milions més per a un pla de xoc de la dana; 31 milions per a una línia d’acció singular consensuada…
És un paquet de mesures pràcticament inassumible. Suposaria incrementar el pressupost entorn d’un 30 %, segons alguns càlculs, i acudir a l’endeutament extraordinari amb un pressupost molt expansiu malgrat que la reconstrucció després de la dana ja està canalitzada. A més, s’exigixen mesures participatives en la gestió de l’Administració, com que els partits de l’oposició participen en les taules de negociació amb els sindicats, després de les últimes polèmiques vinculades a la gestió de personal, com el nomenament de la parella del cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
Malgrat tot, Mompó tractarà d’acostar postures. Sembla valorar més una abstenció socialista que tirar avant uns comptes amb el suport de Vox. Hi ha una part de simbolisme polític en esta última negociació pressupostària a un any de les eleccions, amb els líders del PP buscant reforçar el seu perfil. Els socialistes estan interessats també a aprovar uns comptes que beneficiarien sens dubte els seus alcaldes, però tampoc semblen disposats a fer moltes cessions per a aconseguir-ho.
La posició d’Ens Uneix
Ens Uneix, mentrestant, veu amb bastant distància esta negociació Mompó-Bielsa, sobretot en un context, ja quasi en l’equador de l’exercici, en què l’equip de govern està tirant avant la gestió amb el pressupost prorrogat. A més, s’han pogut traure les inversions per a la Vall d’Albaida pactades en l’acord de govern sense problema. “Eixa proposta és inassumible”, assenyalen sobre el document del PSPV. I afigen: “La carta als reis s’escriu en desembre”, que és quan es va evitar qualsevol negociació en el període ordinari de presentació de pressupostos. “250 milions no es poden aplicar: o és irresponsabilitat o no es vol un acord”, assenyalen.
