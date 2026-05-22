Quadern d’Assajos Teatre pren l’escenari del Serrano de Gandia per a celebrar els 20 anys de la seua reobertura amb ‘Falstaff, l’últim assaig’
El grup que dirigix Pere Huerta presenta una història inclusiva, d’integració social, senzilla i emotiva, que parla de personatges amb múltiples i diverses capacitats cognitives i funcionals
La funció es representarà el divendres 29 de maig a les 20 hores
Quadern d’Assajos Teatre també participa en la commemoració del vinté aniversari de la reobertura del Teatre Serrano de Gandia. El grup que dirigix l’escriptor, fotògraf i dramaturg saforenc Pere Huerta representarà, a les 20 hores del divendres 29 de maig, l’obra Falstaff, l’últim assaig.
Esta obra tracta de la lluita d’una escola d’arts per la seua supervivència. El mercat immobiliari vol devorar-la per a construir-hi davant de l’oposició d’un grup de professors i alumnes que s’organitzen per a defendre l’art i la cultura.
Falstaff, l’últim assaig és una història inclusiva, d’integració social, senzilla i emotiva, que parla de personatges amb múltiples i diverses capacitats cognitives i funcionals que entretixen el món amb les mans i l’adornen amb la poesia vital que els naix de l’ànima.
El públic assistirà, a través de la poesia, la música viva, el llenguatge corporal, la il·luminació, el diàleg i els silencis, a una declamació, en veu molt alta, per la bellesa de la vida. A més dels membres del grup, hi actuen també diversos actors i actrius externs i una part significativa i meravellosa del quadre actoral d’Auna Inclusió.
Quadern d’Assajos Teatre naix el juliol de 2015 per iniciativa de Pere Huerta com a grup de producció i exhibició teatral, entenent el teatre com un acte de creació i de comunicació que complisca una funció cultural i d’entreteniment dins de la societat. És molt important per a esta companyia, segons el seu creador i director, prioritzar el muntatge de textos propis que puguen permetre abordar una mescla entre els temes d’actualitat i els valors clàssics universals, sempre amb la intenció d’establir una comunicació el més autèntica possible amb el públic, utilitzant els recursos i l’estètica de la dramatúrgia contemporània i experimentant al màxim amb els nous llenguatges teatrals. Fins ara, Pere Huerta i el grup han escrit i estrenat 18 obres pròpies i sis més escrites per a altres grups de teatre de la Safor, la Marina Alta i l’Horta Nord.
Passió per les arts
Pere Huerta (Gandia, 1964) escriu, fotografia, llig, però, sobretot, conversa amb les arts. La cultura és el seu motor vital. És un apassionat de qualsevol manifestació artística i ha consumit totes les propostes plàstiques, escèniques o musicals que haja tingut a l’abast. Pere escriu des de sempre.
Ha publicat assajos, poesia, narracions i alguna col·laboració en revistes locals i d’àmbit comarcal, i també, i sobretot, ha produït diversos textos de dramatúrgia al llarg d’estos últims vint anys, que s’han estrenat en diverses poblacions. Una peça curta seua, El círculo, va arribar als circuits de microteatre de Madrid en 2018.
A Huerta li agrada destacar entre les seues obres Las horas que no son nuestras (2014) [estrenada en l’Espai Inestable de València], L’aldea (2015), Octubre (2016), Nagore (2017), Grotowski (2019), El cuaderno (2020) i La hojarasca (2024).
