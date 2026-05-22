Rafelguaraf aconseguix paralitzar una central fotovoltaica amb 4.500 panells en defensa del sòl agrícola
El promotor de la instal·lació desistix després dels informes desfavorables de l’Ajuntament
L’Ajuntament de Rafelguaraf ha aconseguit paralitzar el projecte de construcció d’una central fotovoltaica amb prop de 4.500 panells solars, sobre una superfície de 34.000 metres quadrats, després dels informes negatius emesos que han provocat que el promotor optara per desistir, segons la resolució publicada esta mateixa setmana en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Es tractava, en realitat, d’una planta xicoteta en comparació amb altres centrals fotovoltaiques projectades en la mateixa comarca de la Ribera, encara que la corporació es va posicionar de manera unànime contra el projecte, que va considerar com “una amenaça irreparable per al paisatge, l’entorn natural i l’agricultura” d’un municipi, encara, eminentment agrícola.
Fonts municipals han informat que, després de l’aprovació per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme, el juliol de 2025, del Pla general estructural, les parcel·les en les quals es pretenia implantar esta central per a generar energia solar estaven classificades com a sòl no urbanitzable comú agrícola amb fruiters i, per tant, quedava “expressament prohibida la instal·lació de parcs fotovoltaics i assimilables en tot el sòl no urbanitzable, així com les infraestructures d’evacuació”, encara que en este cas s’emplacen fora del terme municipal.
L’Ajuntament de Rafelguaraf, amb l’assessorament de la consultora Medi XXI, va emetre un informe desfavorable en matèria de paisatge per formar part eixes parcel·les d’una unitat catalogada d’alta qualitat i perquè la central projectada suposava una alteració significativa de l’estructura i la funcionalitat del paisatge agrari.
L’alcaldessa de Rafelguaraf, Rafaela Aliaga, ha assenyalat que “som un poble que apostem per esta mena d’energia, som un referent en pobles xicotets en matèria de polítiques fiscals verdes i sostenibles i ningú pot dubtar que estem a favor de les energies netes, però no a qualsevol preu ni per a benefici d’uns pocs”.
Per la seua banda, el regidor de Medi Ambient, Paco Beltrán, ha assenyalat que “no podem permetre esta classe d’agressions al nostre territori. És necessari que avancem cap a un model energètic basat en les energies renovables, però este model no pot ser a costa de la nostra agricultura ni dels espais naturals. Hem d’apostar per un model fonamentat en el xicotet circuit, la producció a xicoteta escala i l’‘autoproducció’”.
