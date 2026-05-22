El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
El restaurant deixarà la seua històrica ubicació a Pascual i Genís per a traslladar-se a l’emblemàtic edifici del carrer Correus, a on agruparà els seus tres restaurants, cada un mantenint el seu propi concepte
El restaurant Llisa Negra inicia una nova etapa vital a València. El projecte gastronòmic de Quique Dacosta, un dels més reconeguts de la ciutat, abandonarà la seua tradicional seu a Pascual i Genís que va inaugurar en 2018 per a mudar-se a només uns metres, en el carrer Correus, número 8, a on agruparà tota la família de restauració: és el mateix edifici que ja alberga Vuelve Carolina i Flores Raras.
La mudança es produirà el 8 de juny, data en la qual ja estarà oberta la Llisa Negra en el primer pis d’este emblemàtic edifici, tal com ha anunciat l’equip del cuiner en xarxes socials. El servici es va continuar oferint en Llisa Negra fins al 16 de maig, però el trasllat és imminent.
El canvi espacial no suposa, però, un canvi en la proposta culinària del restaurant. Segons expliquen, és simplement una reorganització física dels espais gastronòmics de Dacosta. El xef diu que la intenció és unificar en un mateix edifici els seus tres conceptes valencians i reforçar la idea d’equip i convivència entre projectes. Una espècie de casa comuna des de la qual continuar desenrotllant propostes diferents, però connectades entre si sota el talent de Dacosta.
Canviarà la carta de Llisa Negra?
Llisa Negra mantindrà l’essència que ha definit la seua cuina des del primer dia, quan es va apostar per crear un lloc a on el centre fora el producte, les brases i el foc. El restaurant ha construït la seua identitat al voltant d’una cuina directa i mediterrània en la qual no s’utilitza gas i en què totes les elaboracions passen per la llenya, la graella o el Josper. Eixa filosofia es reflectix en els seus ja icònics —i instagramables— arrossos i paelles a llenya, un dels grans reclams de la casa, al costat de peixos, carns i productes de llotja tractats amb una mirada contemporània però lligada a l’essència original del receptari valencià.
En eixa mena de cuina, les gambes bollides en aigua de mar, les gambetes a la brasa, els peixos al Josper o els salaons han sigut un dels segells personals de Dacosta, herència directa del seu treball a Dénia i en el Quique Dacosta Restaurant, abans conegut com El Poblet. També plats com el Tatin de pimentó o les verdures a la brasa formen part d’una carta que gira al voltant del sabor del producte i de la cuina vista, ja que els comensals poden observar gran part de les elaboracions des de la sala mateixa, una tendència que Dacosta va iniciar en la ciutat.
La concentració de Llisa Negra, Vuelve Carolina i Flores Raras en un únic espai busca també potenciar la convivència entre conceptes i convertir l’edifici del carrer Correus en un dels principals punts gastronòmics de la capital valenciana.
