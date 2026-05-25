L’oratge
Aemet avisa: arriben les nits tropicals a la Comunitat Valenciana
Les temperatures es disparen esta setmana i eleven les mínimes per damunt dels 25 graus
La Comunitat Valenciana es prepara per a rebre les primeres nits tropicals de l’any. Esta setmana, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu un nou ascens de les temperatures i assenyala els últims dies de maig, en els quals podrien produir-se les primeres nits tropicals, és a dir, amb mínimes superiors a 25 graus.
Temperatures de ple estiu
Tal com explica Aemet, estes nits caloroses arribaran de manera generalitzada a tot el litoral de la Comunitat Valenciana. L’oratge serà càlid la primera mitat de la setmana, i durant la segona mitat es reforçarà l’estabilitat i es produirà un nou ascens tèrmic, més acusat a partir de dijous, fins a valors típics de ple estiu.
Previsió
Este dilluns, la capital valenciana arribarà als 27 graus durant les hores centrals del dia, amb mínimes de 16 graus. El vent serà suau, per la qual cosa la sensació de calor serà superior. L’evolució serà a l’alça al llarg de la setmana, i divendres serà el dia amb temperatures més altes, amb 34 graus a València.
El mateix ocorre a Castelló, que arribarà als 28 graus este dilluns i anirà en ascens fins als 35 graus que s’esperen divendres.
Alacant serà la capital de província que menys note l’augment de les temperatures al llarg de la setmana. Este dilluns espera arribar als 26 graus, i també aniran incrementant, però més suaument, fins als 31 graus previstos per a divendres i dissabte.
Calor generalitzada a Europa
No només la Comunitat Valenciana espera un pic en les temperatures. Les masses d’aire que sobrevolaran Espanya esta setmana seran més càlides que qualsevol de les registrades per estes dates en el període 1991-2020 en algunes zones del país. A més, els veïns francesos també registren valors inèdits per a un mes de maig, i al Regne Unit estan oficialment en situació d’onada de calor, amb tres dies consecutius superant l’estat d’alerta.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València