Aemet avisa: arriben les nits tropicals a la Comunitat Valenciana

Les temperatures es disparen esta setmana i eleven les mínimes per damunt dels 25 graus

Un home intenta dormir a escassos metres d’un ventilador, en una imatge d’arxiu / Pilar Cortés

Lucía Prieto

València

La Comunitat Valenciana es prepara per a rebre les primeres nits tropicals de l’any. Esta setmana, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu un nou ascens de les temperatures i assenyala els últims dies de maig, en els quals podrien produir-se les primeres nits tropicals, és a dir, amb mínimes superiors a 25 graus.

Temperatures de ple estiu

Tal com explica Aemet, estes nits caloroses arribaran de manera generalitzada a tot el litoral de la Comunitat Valenciana. L’oratge serà càlid la primera mitat de la setmana, i durant la segona mitat es reforçarà l’estabilitat i es produirà un nou ascens tèrmic, més acusat a partir de dijous, fins a valors típics de ple estiu.

Evolución de las temperaturas respecto a la media de 1991-2020

Evolució de les temperatures respecte a la mitjana de 1991-2020 / Aemet

Previsió

Este dilluns, la capital valenciana arribarà als 27 graus durant les hores centrals del dia, amb mínimes de 16 graus. El vent serà suau, per la qual cosa la sensació de calor serà superior. L’evolució serà a l’alça al llarg de la setmana, i divendres serà el dia amb temperatures més altes, amb 34 graus a València.

El mateix ocorre a Castelló, que arribarà als 28 graus este dilluns i anirà en ascens fins als 35 graus que s’esperen divendres.

Alacant serà la capital de província que menys note l’augment de les temperatures al llarg de la setmana. Este dilluns espera arribar als 26 graus, i també aniran incrementant, però més suaument, fins als 31 graus previstos per a divendres i dissabte.

Calor generalitzada a Europa

No només la Comunitat Valenciana espera un pic en les temperatures. Les masses d’aire que sobrevolaran Espanya esta setmana seran més càlides que qualsevol de les registrades per estes dates en el període 1991-2020 en algunes zones del país. A més, els veïns francesos també registren valors inèdits per a un mes de maig, i al Regne Unit estan oficialment en situació d’onada de calor, amb tres dies consecutius superant l’estat d’alerta.

