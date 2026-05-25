Bielsa fa d’amfitrió dels presidents de diputació socialistes

El portaveu del PSPV de la província de València, acompanyat de Toni Gaspar, convida a sopar els líders de Sevilla, Albacete, Guadalajara, Lleó, Badajoz, Càceres i un diputat de Barcelona, de pas per València per una cimera nacional de diputacions

Bielsa i els presidents provincials / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

València ha acollit, este dilluns, una cimera de presidents de diputació provincial de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). Ho ha fet quasi per accident, perquè fins fa un parell de setmanes estava previst que Màlaga fora la ciutat amfitriona.

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha exercit d’amfitrió, però el portaveu socialista, Carlos Fernández Bielsa, també ha fet el mateix amb els presidents del PSOE. En concret, la nit de diumenge es va celebrar un sopar en el qual van participar els presidents de les diputacions de Sevilla, Albacete, Guadalajara, Lleó, Badajoz, Càceres, així com un diputat en representació de la Diputació de Barcelona, i la directora general de la FEMP.

Bielsa no hi va acudir a soles. Al sopar, que es va celebrar en un restaurant del centre històric, hi va acudir també Toni Gaspar, que acaba de ser nomenat vicesecretari general dels socialistes en la província de València.

Abans de l’assemblea d’este matí, Bielsa ha tornat a reunir-se amb els seus companys per a abordar la situació del partit i reivindicar que és “el moment de més socialisme”, assenyalen des del grup.

