Descobrix la indumentària valenciana i la punta de boixets en esta exposició solidària al Port de Sagunt
La iniciativa busca donar suport a la labor d’Adacam i donar a conéixer el valor cultural de les tècniques artesanals tèxtils
L’Associació de Dany Cerebral Adults i Menors (Adacam) ha organitzat una exposició solidària juntament amb el Centre Cívic del Port de Sagunt que es podrà visitar este dimarts 26 de maig. Esta cita estarà dedicada a l’art tèxtil, la creativitat i la solidaritat.
La mostra estarà a càrrec de María Ángeles Mateo Romero, que, a més, és la fundadora d’El Rincón del Alfiler, un espai nascut per a crear i créixer entorn del món de la costura i l’artesania.
De què es pot gaudir
L’exposició està creada perquè els assistents puguen gaudir d’una àmplia selecció d’uns treballs elaborats per les alumnes de l’acadèmia. Es podrà gaudir, per tant, de diferents disciplines de l’art de la confecció, com el patronatge, l’alta costura, el cosit creatiu, l’artesania i la indumentària tradicional.
Les peces
Entre les peces més destacades tindran especial protagonisme la indumentària valenciana, la punta de boixets i, per descomptat, l’art del ganxet. L’objectiu és mostrar el talent, la dedicació i el valor cultural d’estes tècniques artesanals.
La iniciativa
En este sentit, la iniciativa, a més de fer valdre el treball artesanal i manual i també la creativitat, té un important caràcter solidari. Amb esta es pretén donar suport a la labor d’Adacam i, així mateix, fomentar la participació de la comunitat en activitats culturals i benèfiques.
Lola Torrente, presidenta d’Adacam, Associació de Dany Cerebral, i María Ángeles Mateo conviden els veïns, amants de la costura i públic en general a assistir i gaudir d’esta jornada en què tradició, art i solidaritat aniran de bracet.
