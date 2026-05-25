Felipe González demana a València un avançament electoral a Espanya després de la imputació de Zapatero
Admet que la investigació a l’expresident, que allunya del lawfare, té un “cost reputacional per a tots” i reclama a Sánchez celebrar comicis “enguany” durant un acte al costat dels grans empresaris valencians
L’expresident del Govern, Felipe González, ha reclamat, este dilluns, l’avançament de les eleccions generals a Pedro Sánchez. “Hauria d’haver-hi eleccions enguany”, ha assenyalat amb fermesa l’exdirigent socialista preguntat sobre el tauler polític nacional actual i, especialment, el sorgit després de la imputació del també expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero i que ha portat el PNB a llançar un avís a l’executiu central en eixa mateixa direcció este cap de setmana. González ha apel·lat a la presumpció d’innocència per a Zapatero, si bé ha allunyat la causa que l’investiga de qualsevol sospita de lawfare.
Qui fou líder de l’executiu central entre 1982 i 1996 ha participat en una trobada amb l’Associació Valenciana d’Empresaris (AVE) que presidix Vicente Boluda. Durant un col·loqui moderat per Diego Lorente, director del lobby, l’expresident ha tornat a ser molt crític amb Sánchez, a qui ha reclamat que convoque eleccions. González, citant el també crític Emiliano García Page, ha demanat “respecte per la infanteria” al president del Govern, en al·lusió a les conseqüències electorals que entén que podria patir el partit en altres àmbits com a resultat del desgast actual.
L’exemple de Corina Machado
Ha assenyalat també que ell és partidari de “lideratges que s’exercixen en benefici dels altres, de la població, i no del propi”. Ha posat com a exemple l’opositora veneçolana María Corina Machado i el seu “lideratge no mercenari”, sense concretar si algú exercix lideratges mercenaris però donant-ho a entendre. Així mateix, ha destacat la importància de “fer-se càrrec de l’estat d’ànim de la gent” davant de les informacions judicials que assetgen el Govern.
Sobre l’última, la imputació de Zapatero, ha tornat a apel·lar a la presumpció d’innocència de l’expresident, però ha rebutjat qualsevol ombra de guerra judicial al remarcar el “garantisme” del jutge que comanda la instrucció. En eixe sentit, ha demanat esperar a l’evolució de les perquisicions, si bé ha afirmat que el cas té un “cost reputacional” per a tots, el país i el partit.
“Una enginyeria financera”
González ha confessat estar “aclaparat” per la imputació de l’expresident i, encara que ha admés estar “molt en desacord” amb ell tant en política interior com exterior, ha assenyalat que ell no considera que Zapatero tinga “la capacitat per a muntar una enginyeria financera” com la que descriu el sumari. “Que Zapatero haja arribat a saber el que és una off shore, jo no ho veig. Ara, que es deixe arrossegar per Maduro i Delcy Rodríguez…”, ha dit deixant oberts tots els escenaris.
“Si treballara per al PP, ja haurien guanyat, imbècils”
L’expresident s’ha posat del costat del PP d’Alberto Núñez Feijóo amb eixa petició d’avançament electoral i també a l’hora de descartar una possible moció de censura a Sánchez. Ha assenyalat que, si ell “fora del PP”, no seria partidari de presentar-la perquè “deixaríem de parlar d’això [els fronts judicials del Govern] per a parlar de la moció”.
González no ha amagat les enemistats que s’ha guanyat després de les seues crítiques reiterades a Pedro Sánchez, però ha volgut deixar clar que no està al servici del PP. “Alguns en el meu partit diuen que treballe per al PP. Jo els dic que no, que si treballara per a ells, ja haurien guanyat, imbècils”, ha dit amb sorna.
