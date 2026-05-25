Urbanisme
La jutgessa arxiva la querella a Giner i refreda l’ofensiva judicial contra la moratòria
La decisió judicial sobre dos aparthotels en baixos de Benicalap resol que les discrepàncies respecte a la norma d’usos turístics han de resoldre’s en la via contenciosa administrativa, i no en la penal
La magistrada del Jutjat d’Instrucció número 7 de València ha acordat el sobreseïment lliure de la causa contra el regidor d’Urbanisme de València, Juan Giner, i el cap del Servici de Planejament, Fernando Belenguer, després de la querella presentada per un grup d’inversors estrangers després que el polític i el tècnic frenaren dos projectes d’aparthotels en sengles baixos comercials de Benicalap Nord.
Tant Giner com Belenguer van acordar la suspensió de la tramitació de llicències per a les promocions denominades Cortina i Albarracín acollint-se a la moratòria d’usos turístics aprovada per acord plenari, amb el suport de tots els grups de l’Ajuntament de València, de maig de 2024.
En la interlocutòria, la jutgessa constata que Juan Giner no va prendre la decisió de suspendre la llicència del carrer Carlos Cortina, número 5, de manera aïllada, sinó que la proposta tècnica va ser subscrita de manera unànime per tres funcionaris de carrera: la tècnica d’Administració general del Servici d’Activitats, el cap d’este servici i el secretari municipal. La resolució del regidor estava avalada per estos tres tècnics, i el Servici Jurídic municipal, a més, va emetre un informe desfavorable al recurs de l’empresa.
En paral·lel, estima que hi ha absència de dol per part de Belenguer, perquè el tècnic emet un informe desfavorable per al projecte del carrer Encarna Albarracín, 6 –fonamentat en una interpretació de la moratòria hotelera– i dies després es corregix i emet un informe en sentit favorable, abans que el grup inversor emprenguera accions judicials.
Per la seua banda, Business Decision and Advice, SL havia argumentat que els seus projectes havien de quedar exclosos de la moratòria perquè els locals ja estaven qualificats d’ús terciari exclusiu, i havia presentat diversos certificats emesos per una ECUV que acreditaven que estos aparthotels estaven ajustats a la norma i al planejament. D’esta manera, la societat considerava que Giner i Belenguer havien dictat resolucions injustes per una “voluntat política” de restringir el turisme a València, i els acusaven de prevaricació.
Decisió no arbitrària
Així, la magistrada compartix el criteri del Ministeri Fiscal i considera que els fets no són constitutius d’infracció penal, estima que la decisió de l’edil no va ser arbitrària, sinó que es va basar en el suport tècnic dels treballadors de la casa consistorial, i veu “plausible” la interpretació de la norma, considerant que el projecte excedia l’edificabilitat permesa. De fet, la mateixa empresa querellant va modificar el seu projecte per a ajustar-se als criteris de l’Ajuntament de València abans d’interposar la querella.
En el seu escrit, recorda que perquè hi haja delicte no n’hi ha prou amb una “mera il·legalitat administrativa”, sinó que ha de ser una injustícia clamorosa, i conclou que les discrepàncies sobre les llicències han de dirimir-se en la via contenciosa administrativa.
L’arxiu definitiu del cas concedix oxigen a la moratòria als apartaments turístics que ha estat vigent durant quasi dos anys i reforça també l’ordenança d’usos turístics activada recentment, en un context d’ofensiva judicial contra les restriccions urbanístiques imposades pel Govern municipal.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València