L’Associació de Regions Aeroportuàries debat a Manises els reptes de la sostenibilitat europea

L’entitat internacional agrupa ciutats amb aeroports per a impulsar la gestió responsable i minimitzar les afeccions a la ciutadania

Reunió de l’associació aeroportuària a Manises / A. M.

Redacción Levante-EMV

Manises

L’Associació de Regions Aeroportuàries (ARC) ha celebrat la seua conferència i assemblea general a Manises (Espanya), una trobada internacional que ha reunit representants institucionals, experts i membres de l’associació per a debatre sobre els reptes i oportunitats de les regions aeroportuàries europees.

L’Associació de Regions Aeroportuàries té com a objectiu impulsar la transició verda, la gestió responsable i la reducció dels impactes mediambientals derivats de l’activitat aeroportuària. L’entitat agrupa ciutats i comunitats europees amb aeroports internacionals en el seu territori o entorn, col·laborant amb municipis i administracions en estudis i accions orientades a minimitzar les afeccions aeroportuàries i millorar el benestar de la ciutadania.

Durant les dos jornades de treball, els assistents han compartit experiències, bones pràctiques i models de gestió relacionats amb la sostenibilitat, la governança i l’impacte social i territorial dels aeroports.

L’obertura oficial va tindre lloc el dijous 21 de maig amb les intervencions de l’alcalde de Manises, Jesús Borràs, i del president de l’ARC, Erich Valentin.

El programa va incloure sessions temàtiques centrades en la responsabilitat social corporativa (RSC) en aeroports, la gestió d’impactes indirectes i els models de governança aeroportuària. Entre els ponents, hi van assistir representants de París, Lieja, Charleroi, Barcelona, Dublín, Praga, Catalunya i Hèlsinki.

Ponència d’Ignasi Ragàs

Així mateix, la conferència va comptar amb una ponència a càrrec d’Ignasi Ragàs, economista especialitzat en desenrotllament econòmic, transport i territori, amb més de trenta anys d’experiència professional en els sectors públic i privat i en la sostenibilitat d’àrees metropolitanes.

La jornada del divendres 22 de maig va estar centrada en una sessió interna de treball de l’ARC sobre nous models per a avaluar l’impacte dels aeroports, seguida de l’assemblea general de l’associació.

Des de l’Ajuntament de Manises s’ha valorat la importància d’avançar cap a models de desenrotllament equilibrats i sostenibles en els municipis vinculats a infraestructures aeroportuàries. En este sentit, s’ha destacat el paper dels aeroports com a motors d’ocupació, innovació i connectivitat, al mateix temps que s’ha insistit en els reptes que generen per a les ciutats que conviuen amb estes infraestructures.

Manises forma part d’esta xarxa internacional des de 2024 amb la finalitat de treballar en polítiques de sostenibilitat i avançar en els objectius compartits per l’associació, el propòsit últim de la qual és millorar la qualitat de vida dels residents de les regions aeroportuàries.

