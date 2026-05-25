L’últim crit de Mestalla a Europa
El partit contra l’Atalanta, l’últim xoc fins al moment a Europa del València CF, va ser a porta tancada per l’arribada del coronavirus
Llevat que les obres (o els posteriors tràmits administratius) eviten que el València CF inicie la temporada 2027-2028 en el Nou Mestalla, unit al fet que la campanya pròxima l’equip valencianista aconseguira la classificació per a competició europea, el vell coliseu de l’avinguda de Suècia acomiadarà la seua centenària història sense un últim ball a Europa.
I és que l’equip blanc-i-negre complirà la seua sèptima temporada consecutiva fora dels partits del Vell Continent. Hui dia, el València CF acumula 2.267 dies sense jugar a Europa. Segons comptabilitza el portal Ciberché, es tracta de la pitjor ratxa històrica del club sense competició europea, quan es complisca el 9 de setembre d’enguany. Les anteriors van ser de 1983 a 1989 (amb un descens a Segona Divisió inclòs, amb 2.373 dies; i de 1972 a 1978, amb 2.135 dies).
La premonició de l’Atalanta
Així, l’últim partit de Mestalla a Europa, com si es tractara d’una premonició del que vindria després, sanitàriament i esportivament, va ser el 10 de març de 2020 contra l’Atalanta, en el partit de tornada dels octaus de final de la Lliga de Campions. I va ser un xoc a porta tancada per les primeres restriccions contra la pandèmia del coronavirus. En un coliseu en silenci, l’equip de Celades va caure per un 3-4 que certificava la seua eliminació.
Per tant, l’últim partit en què l’afició sí que va poder rugir a ple pulmó a Europa va ser uns mesos abans. Concretament el 27 de novembre de 2019. Va ser contra el Chelsea, en el penúltim partit de la lligueta de la Champions. L’equip valencianista va formar aquell dia amb Cillessen; Jaume Costa, Garay, Paulista, Gayà; Ferran, Parejo, Wass i Soler; Rodrigo i Maxi Gómez.
L’equip de Celades es va avançar per mitjà de Soler (minut 40), però els londinencs van capgirar el marcador amb gols de Kovacic (min. 41) i Pulisic (minut 50). En el 62, Kepa va detindre un penal a Parejo, però en el 82, Wass, amb un centre-xut va fer la igualada davant el deliri de Mestalla, en el que fou la seua última gran nit europea.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València