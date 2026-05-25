Mobilitzat un ampli dispositiu per a extingir un incendi forestal a la Vall de Gallinera
En la zona ja treballen de manera coordinada mitjans terrestres i aeris, entre els quals es troben un mitjà aeri, un tècnic forestal, dos unitats terrestres i dos autobombes dels Bombers Forestals
Levante-EMV
El Centre de Coordinació d’Emergències ha activat l’alerta després de rebre l’avís d’un incendi forestal en el terme municipal de la Vall de Gallinera, en la província d’Alacant. Davant de la situació, s’ha desplegat immediatament un ràpid i important dispositiu d’extinció amb l’objectiu de frenar l’avanç de les flames al més prompte possible.
En el lloc dels fets ja han treballat de manera coordinada mitjans terrestres i aeris, entre els quals es troben un mitjà aeri, un tècnic forestal, dos unitats terrestres i dos autobombes dels Bombers Forestals de la Generalitat Valenciana, al costat d’una unitat de prevenció d’incendis de la Conselleria.
A este operatiu s’han sumat tres dotacions del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant i, atesa l’evolució del foc, les autoritats ja han sol·licitat formalment la col·laboració del Consorci Provincial de Bombers de València per a reforçar els treballs de control en la zona.
L’evolució de l’incendi seguix sota supervisió i es prega a la població màxima precaució en els voltants del municipi.
Suscríbete para seguir leyendo
- Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
- Els alcaldes de la Marina Alta fan costat explícitament als docents: suport a Dénia, Xàbia, Pedreguer, Ondara, Benitatxell o els Poblets
- Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
- Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
- L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
- El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
- El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
- Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València