17 cossos de policia local de la Safor es reunixen a Gandia per a abordar la seguretat i els protocols comuns
La seu d’Urbalab va acollir l’octava trobada de SaforPol, en la qual es van abordar temes com la seguretat estival i els plans contra la violència de gènere
Gandia va acollir, dijous passat, l’octava edició de la trobada de SaforPol, una iniciativa de coordinació i cooperació entre les policies locals de la comarca de la Safor que torna al municipi a on va nàixer en 2022.
La jornada va començar amb la benvinguda institucional per part de l’alcalde, José Manuel Prieto, i de la regidora de Protecció, Seguretat i Convivència de l’Ajuntament, Lydia Morant, que van voler conéixer de primera mà el funcionament d’esta iniciativa i saludar els assistents.
En la trobada va haver-hi representants de 17 cossos de policia local de la Safor: Barx, Bellreguard, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Beniflá, Benirredrà, la Font d’en Carròs, Gandia, Oliva, Palma de Gandía, Palmera, Rafelcofer, Simat de la Valldigna, Tavernes de la Valldigna, Vilallonga, Xeraco i Xeresa.
Així mateix, la jornada va comptar amb la participació de la Companyia de la Guàrdia Civil de Gandia, encapçalada pel comandant en cap de la companyia, Eloy Sánchez, acompanyat per comandaments dels llocs de Tavernes i Oliva, a més de representants d’especialitats com ara Intervenció d’Armes i Seprona.
Els participants van abordar diferents assumptes d’interés comú com els plans locals de seguretat i els protocols d’actuació davant de la violència de gènere, reforçant així la coordinació institucional entre administracions i forces policials.
El comissari principal en cap de la Policia Local de Gandia, José Martínez Espasa, va destacar la consolidació de SaforPol com “un compromís ferm per la seguretat local i el servici públic”, especialment rellevant davant de l’arribada de la campanya d’estiu, les festivitats locals, els espectacles de gran afluència de persones i la mobilitat urbana associada a estos esdeveniments.
La pròxima trobada de les policies locals de la Safor se celebrarà després de l’estiu en una altra localitat de la comarca. La cita servirà per a fer balanç de la temporada estival, avaluar els dispositius desenrotllats i plantejar els reptes de futur en matèria de seguretat i coordinació policial.
