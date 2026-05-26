El Col·legi de Bibliotecaris reconeix Marina Calatayud i Carme Navarro en els Premis Samaruc de literatura infantil i juvenil en valencià
Calatayud Cuesta rebrà el guardó Bibliotecària de l’Any per la seua trajectòria professional i contribució al sistema bibliotecari valencià
Navarro Dolz serà distingida amb el premi Bibliotecària d’Honor pel seu treball en la creació de comunitats lectores i el foment de la lectura en valencià
Redacció Levante-EMV
El Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana (COBDCV) ha donat a conéixer els noms de les guardonades amb els reconeixements Bibliotecària de l’Any i Bibliotecària d’Honor 2026, distincions que s’entregaran en la gala dels Premis Samaruc, que tindrà lloc el pròxim 30 de maig a les 11:00 hores en La Nau de la Universitat de València.
La Junta de Govern del COBDCV, després de valorar les propostes remeses per les persones col·legiades, ha acordat concedir el guardó Bibliotecària de l’Any 2026 a Marina Calatayud Cuesta, en reconeixement de la seua “trajectòria professional dins de l’Administració de la Generalitat Valenciana i pel seu paper com a referent en la coordinació de biblioteques especialitzades”.
El COBDCV també ha volgut “destacar la seua contribució estructural al sistema bibliotecari valencià, així com el seu compromís amb la defensa de la professió des de diferents espais institucionals, amb una mirada vinculada a l’associacionisme professional, la perspectiva de gènere i l’empoderament feminista”.
Per la seua banda, el guardó Bibliotecària d’Honor 2026 s’ha atorgat a Carme Navarro Dolz, considerada “un referent en la coordinació de clubs de lectura en nombroses biblioteques valencianes i una figura clau en la creació i el manteniment de comunitats lectores”.
El jurat ha valorat especialment “la seua capacitat de dinamització lectora, la seua vinculació continuada amb el món bibliotecari i el seu treball rigorós entorn dels llibres, la lectura i les biblioteques, amb especial incidència en el foment de la lectura en valencià”.
Millors llibres infantils i juvenils
Els Premis Samaruc, organitzats pel COBDCV, reconeixen anualment els millors llibres infantils i juvenils escrits en valencià per autors i autores valencianes i s’han consolidat com una de les grans cites culturals vinculades a la promoció de la lectura i la literatura infantil i juvenil a la Comunitat Valenciana.
Els títols guanyadors dels Premis Samaruc 2026 es mantindran en secret fins al moment de la gala d’entrega, que tindrà lloc el pròxim 30 de maig en un esdeveniment que reunirà escriptors i escriptores, destacades editorials, professionals del món cultural i educatiu, bibliotecaris i representants institucionals.
Els Premis Samaruc reivindiquen les labors complementàries que duen a terme tant els escriptors i escriptores com els bibliotecaris, com a impulsors de la lectura tant entre la comunitat lectora com a l’hora d’impulsar este hàbit entre els més menuts. La bona salut de la qual gaudixen els clubs de lectura i el creixement del mercat de la literatura infantil i juvenil són en bona part actius que cal situar com a mèrits d’estos professionals.
Així mateix, contribuïxen a assentar el paper social que exercixen les biblioteques com a motors de vertebració de l’ecosistema cultural dels municipis. Perquè les biblioteques són, a més d’espais culturals, elements que afavorixen la cohesió social. Fomentar la lectura és, sens dubte, un dels reptes dels bibliotecaris en plena era de les pantalles i les xarxes socials.
