La crisi de Ford afona el superàvit comercial valencià
L’auge de l’alimentació ha impedit l’afonament dels tràfics cap a l’exterior de l’autonomia, llastrats per la reducció en el sector de l’automòbil
La crisi de Ford, que estaria en vies de solució amb l’adjudicació, la setmana passada, de la producció de la versió europea del Bronco a la factoria d’Almussafes, ha provocat, com a factor clau, l’afonament del superàvit comercial de la Comunitat Valenciana, que en poc de temps ha passat de ser robust a entrar en terreny negatiu. Al tancament del primer trimestre de 2026, el saldo entre importacions i exportacions era favorable a les primeres en 25 milions d’euros. En 2018, abans de la pandèmia, estava en terreny positiu i arribava als 2.880 milions a favor de les segones, segons l’Institut Valencià d’Estadística.
L’evolució de la indústria de l’automòbil explica en bona part eixe canvi. En 2018, les seues exportacions se situaven en els 6.904 milions, mentres que les importacions eren de 4.884, amb la qual cosa hi havia un superàvit de quasi 2.100 milions. L’any passat es va tancar amb dèficit. I és que les vendes havien descendit a 4.223 milions (quasi 2.700 menys), mentres que les compres només havien caigut a 4.454, per tant 430 menys. Així, el sector va registrar, en eixe exercici, un dèficit de 231 milions.
Equivalència
Esta última quantitat és equivalent al superàvit comercial que va registrar la Comunitat Valenciana en 2025 i que es va situar en els 245 milions d’euros. En l’evolució des de 2018 del sector de l’automòbil hi ha dos anys clau. El primer és 2019, quan esta indústria reduïx les seues exportacions en més de 900 milions. És l’any en què Ford Almussafes deixa de fabricar el CMAX. El segon és 2024, quan es produïx una altra retallada de prop de 900 milions en les vendes a l’exterior d’este sector. Eixe exercici coincidix amb el final de la producció de la Transit en la factoria valenciana de la multinacional estatunidenca.
La pèrdua en el volum d’exportacions provocada per Ford, a on ara mateix només es fabrica el Kuga i a on un expedient d’ocupació especial afecta per torns de mil els seus quatre mil empleats a l’espera que augmente la càrrega de treball amb el Bronco, s’ha compensat per l’auge del sector de l’alimentació, que li ha robat el lideratge a l’automòbil. Impulsada per l’efecte tractor que implica tindre a la Comunitat Valenciana la seu de dos de les principals cadenes de distribució espanyoles com són Consum i, sobretot, Mercadona, esta activitat ha passat dels 5.740 milions d’euros en 2018 a 9.600 en 2025. Són quasi 4.000 milions més en exportacions. Les importacions han crescut de 3.604 a 6.196 milions, és a dir uns 2.500 milions. Per això, el saldo exterior en este sector és de quasi 3.400 milions.
Totals
Les exportacions valencianes de mercaderies van arribar en 2025 als 37.541 milions. Està per damunt dels 30.513 milions de 2018, però en aquells dies l’autonomia representava el 10,7 % del total d’Espanya i l’any passat este percentatge havia baixat fins al 9,7 %. El sector amb més dèficit comercial, malgrat tot, no és l’automòbil, sinó els béns d’equip, que exporten per valor de 5.883 milions i importen per 7.631. Per tant, uns 1.800 milions en negatiu. També està en roig el comerç exterior de servicis, sobretot pel transport i els empresarials, ja que les vendes pugen a 5.778 milions, mentres que les compres arriben als 5.949, uns 170 de dèficit. En 2018, la situació era al revés, atés que les exportacions arribaven als 2.885 milions, i les importacions, a 2.622.
