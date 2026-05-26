Cultura
Els grups de dansa del Piló de Burjassot i dels Tomasos de València porten la tradició valenciana a l’escenari
L’objectiu és “fomentar l’associacionisme musical i la programació periòdica d’actuacions en directe”
Els col·lectius artístics i culturals de Burjassot adscrits a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana continuen participant, un any més, en la campanya de concerts d’intercanvis musicals que la Generalitat i l’Institut Valencià de Cultura patrocinen amb l’objectiu de “fomentar l’associacionisme musical i la programació periòdica d’actuacions en directe”.
En la XXIII edició de la campanya i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, l’auditori de la Casa de Cultura va albergar, diumenge a la vesprada, l’espectacle que van oferir el grup de danses de l’entitat cultural valenciana El Piló, com a amfitrió, i, com a convidat, el grup de danses Els Tomasos del barri de Russafa de València, que van posar el moviment. De la banda sonora es va encarregar la rondalla del Piló i la seua cantora Estrella, que, a més de presentar la trobada d’intercanvi, va posar el cant d’estil.
Van pujar el teló Els Tomasos. Entre altres quadres de la música i del ball autòctons, van escenificar Valencianes d’Albuixech, Fandango de tres i Jota de les Useres. Després, el grup de danses del Piló va ocupar l’escenari per a recrear, entre altres peces, Bolero creuat, Seguidilles de Carlet i Trovo Russafa.
Amb el seu espectacle, al qual va assistir una representació municipal encapçalada pel regidor de Patrimoni, Javier Naharros, tant Els Tomasos com El Piló també van voler expressar el seu “compromís amb la labor de recuperació i difusió del folklore valencià”.
