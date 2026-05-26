Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaHuelga profesores hoyFestival de Les ArtsCrimen en ManisesDeclaración de la Renta ValenciaPaula BonetHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

Cultura

Els grups de dansa del Piló de Burjassot i dels Tomasos de València porten la tradició valenciana a l’escenari

L’objectiu és “fomentar l’associacionisme musical i la programació periòdica d’actuacions en directe”

Actuació del grup de danses i la rondalla del Piló de Burjassot

Actuació del grup de danses i la rondalla del Piló de Burjassot / Vicent Ruiz Sancho

Vicent Ruiz Sancho

Burjassot

Els col·lectius artístics i culturals de Burjassot adscrits a la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana continuen participant, un any més, en la campanya de concerts d’intercanvis musicals que la Generalitat i l’Institut Valencià de Cultura patrocinen amb l’objectiu de “fomentar l’associacionisme musical i la programació periòdica d’actuacions en directe”.

En la XXIII edició de la campanya i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Burjassot, l’auditori de la Casa de Cultura va albergar, diumenge a la vesprada, l’espectacle que van oferir el grup de danses de l’entitat cultural valenciana El Piló, com a amfitrió, i, com a convidat, el grup de danses Els Tomasos del barri de Russafa de València, que van posar el moviment. De la banda sonora es va encarregar la rondalla del Piló i la seua cantora Estrella, que, a més de presentar la trobada d’intercanvi, va posar el cant d’estil.

La intérprete de ‘cant d’estil’ Estrella, de El Piló, en una de sus intervenciones.

La intèrpret de cant d’estil Estrella, del Piló, en una de les seues intervencions / Vicent Ruiz Sancho

Van pujar el teló Els Tomasos. Entre altres quadres de la música i del ball autòctons, van escenificar Valencianes d’Albuixech, Fandango de tres i Jota de les Useres. Després, el grup de danses del Piló va ocupar l’escenari per a recrear, entre altres peces, Bolero creuat, Seguidilles de Carlet i Trovo Russafa.

Noticias relacionadas

Amb el seu espectacle, al qual va assistir una representació municipal encapçalada pel regidor de Patrimoni, Javier Naharros, tant Els Tomasos com El Piló també van voler expressar el seu “compromís amb la labor de recuperació i difusió del folklore valencià”.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Primeres dimissions dels equips directius en totes les comarques: “Educació ens ha abandonat”
  2. Ford mostra la primera imatge del Bronco que fabricarà en la planta d’Almussafes
  3. Una nova manifestació educativa recorrerà València dissabte
  4. L’esquerra de l’Eliana avança cap a una candidatura progressista unitària per a les municipals de 2027
  5. El restaurant Llisa Negra de Quique Dacosta es muda a un altre edifici
  6. El sector citrícola denuncia la campanya mundial contra el suc de taronja després de caure el consum un 30 %
  7. La realitat de l’alzhèimer: 10 mesos d’espera per a la primera consulta amb el neuròleg i més d’un any i mig per al diagnòstic
  8. Sergi Campillo deixa l’acta de regidor per Compromís en l’Ajuntament de València

Els grups de dansa del Piló de Burjassot i dels Tomasos de València porten la tradició valenciana a l’escenari

Els grups de dansa del Piló de Burjassot i dels Tomasos de València porten la tradició valenciana a l’escenari

“En moviment” afavorix la inclusió social i l’ocupabilitat a Sagunt

“En moviment” afavorix la inclusió social i l’ocupabilitat a Sagunt

Llum verda per a arreglar la façana del palau del Marqués de Dosaigües trencada per un camió

Llum verda per a arreglar la façana del palau del Marqués de Dosaigües trencada per un camió

Jean Montero, en el punt de mira d’Olympiacos

Jean Montero, en el punt de mira d’Olympiacos

Bielsa fa d’amfitrió dels presidents de diputació socialistes

La realitat de l’alzhèimer: 10 mesos d’espera per a la primera consulta amb el neuròleg i més d’un any i mig per al diagnòstic

La realitat de l’alzhèimer: 10 mesos d’espera per a la primera consulta amb el neuròleg i més d’un any i mig per al diagnòstic

Felipe González demana a València un avançament electoral a Espanya després de la imputació de Zapatero

Felipe González demana a València un avançament electoral a Espanya després de la imputació de Zapatero

La Diputació de València publica la poesia completa de Max Aub, un tresor literari inèdit

Tracking Pixel Contents