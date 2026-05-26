Jean Montero, en el punt de mira d’Olympiacos
El campió de l’Eurolliga podria fer efectiva la clàusula d’eixida del dominicà al finalitzar la temporada, que ja no serà d’un milió d’euros, sinó de mig milió
Rafa Jarque
Tot i que té contracte amb el València Basket fins a 2028, cada vegada és més clar que el futur de Jean Montero està lluny del Roig Arena. La gran estrela taronja ha sigut un dels millors jugadors d’Eurolliga esta temporada als seus 22 anys, fins al punt que ha sigut triat el rising star de la competició (el millor jugador jove). El seu rendiment ha atret l’interés dels principals transatlàntics d’Europa, encara que tot apunta que Olympiacos serà qui guanyarà la partida.
A més, sembla que el club atenés ho tindrà un poc més fàcil del previst per a aconseguir els servicis del dominicà, i és que, segons informa Donatas Urbonas, la clàusula d’eixida de Montero al finalitzar la present temporada ja no és d’un milió d’euros, sinó de mig milió, i és que el seu contracte incloïa eixa reducció de la clàusula una vegada finalitzara la temporada.
L’interés del conjunt del Pireu va començar a sonar des de fa alguna setmana, i tot va agafar més força quan dissabte passat Sergio Llebrés avançava que Montero tenia decidit no acceptar l’oferta de renovació del València Basket. Cal destacar que la voluntat del club taronja és la de millorar-li les seues condicions contractuals per a garantir-se la seua continuïtat, però la competència amb els grans equips d’Eurolliga és feroç.
Ara, Donatas Urbonas va més enllà i assegura que Olympiacos està ultimant l’acord amb Montero, per la qual cosa el dominicà posarà rumb a Atenes una vegada finalitze la temporada si res es torça.
Montero, adaptat al club i a la ciutat, mai ha ocultat tampoc el seu desig de jugar en l’NBA, però podria esperar algun any més mentres li sorgix una bona opció als EUA, mentres desfulla la margarida i decidix continuar en el València Basket o emprendre una nova aventura a Europa.
El club taronja, de moment, no té resposta a la nova proposta de continuïtat, però espera que la seua situació no es convertisca en una subhasta ni en un fulletó. I més tractant-se d’un jugador clau en el projecte, l’eixida del qual obligaria el club a reaccionar com més prompte millor per a lligar un exterior de màxim nivell.
